Rudolstädter Ensemble: Auf nach Paderborn mit drei Tänzen

Rudolstadt. Rudolstädter Folkloretänzer für Bundeswettbewerb qualifiziert

Eine Woche nach der Feier zum 60-jährigen Bestehen des Ensembles stand für die Rudolstädter Folkloretänzer der nächste Höhepunkt im Kalender. Am Sonntag fand in der Dreifelderhalle in Rudolstadt der Vorausscheid des Bundesverbandes Tanz/Thüringen für den Wettbewerb „Jugend tanzt“ statt. Mit fünf Darbietungen haben sich die Rudolstädter Tänzerinnen und Tänzer dort präsentiert. Drei Tänze haben die notwendige Punktzahl für die Teilnahme am Bundeswettbewerb im Mai 2022 in Paderborn erreicht. Demnach wird das Thüringer Folklore Tanzensemble dort mit den Choreografien „Bad Boy Good Man“ „Highland Games“ und „Fahnensuite“ in den Wettbewerb gehen. Entsprechend groß war die Freude über die erreichte Qualifikation. Aufgrund der knappen Vorbereitungszeit konnten am Sonntag nur wenige Gruppen des Thüringer Tanzverbandes teilnehmen. Neben den Rudolstädtern waren das Kinder- und Jugendtanzensemble „Kess“ aus Zeulenroda, das MIC Jena sowie eine Gruppe aus Coswig mit jeweils zwei Beiträgen vertreten.