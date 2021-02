Rudolstädter Firma entwickelt Kühlfolie für Covid-Impfstoffe

Rudolstadt. Smartpolymer GmbH aus Rudolstadt entwickelt isolierende Folie für Transportboxen – so auch für Impfstoffe gegen Corona.

Technische Phasenwechselmaterialien zur Speicherung von Wärme oder Kälte sind seit Langem einer der Arbeitsschwerpunkte am Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK) in Rudolstadt. Jetzt helfen Verbundplatten aus dem Institut auch, Covid-19-Impfstoffe schnell und sicher an ihre Bestimmungsorte zu bringen. Die TITK-Tochter Smartpolymer fertigt 8500 Stück im Auftrag eines Luxemburger Spezialunternehmens.