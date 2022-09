Rudolstädter Firmenlauf erfolgreich ins Ziel gebracht

Rudolstadt. Am vergangenen Mittwochabend hat der siebte Rudolstädter Firmenlauf stattgefunden. Bei bestem Wetter schwitzten die Läufer für den guten Zweck.

Am frühen Mittwochabend kam man im Städtischen Stadion im Heinepark in Rudolstadt ordentlich ins Schwitzen. Rund 740 Läuferinnen und Läufer aus 61 Unternehmen nahmen am Rudolstädter Firmenlauf teil. Die sommerlichen Temperaturen waren zwar nicht läuferfreundlich, taten der guten Stimmung bei der Veranstaltung aber keinen Abbruch.

Um Punkt 17.30 Uhr fiel der Startschuss durch Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) für die siebte Ausgabe des Firmenlaufs und die Läuferinnen und Läufer machten sich auf die rund fünf Kilometer lange Runde. Unterstützung durch Jubeln und Klatschen erhielten sie von den Zuschauern am Rand der Strecke. Der erste Läufer kam bereits nach knapp 16 Minuten ins Ziel, doch bis zum Schluss wurde jeder Teilnehmer mit Anfeuerungsrufen ins Ziel getragen.

Christian Schmidt, stellvertretender Vorsitzender des Leichtathletik Club Rudolstadt e.V. und Mitorganisator der Veranstaltung, nahm selbst am Lauf teil und zeigte sich nicht nur sportlich zufrieden. „Es war eine erfolgreiche Veranstaltung“, sagte er im Anschluss. Es sei zu keinen großen Zwischenfällen gekommen, allerdings musste bei zwei Teilnehmern wegen Kreislaufproblemen reagiert werden. „Soweit ich weiß, geht es ihnen aber wieder gut“.

Das übergeordnete Ziel der Veranstaltung sei neben dem sportlichen Aspekt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Möglichkeit bekommen, um sich auszutauschen. „Die Firmen können hier locker zusammenfinden und es ist eine schöne Sache, wenn man miteinander gegeneinander kämpft“, sagte Bürgermeister Jörg Reichl. Hartmut Geller ist von Anfang an als ‚Stadionsprecher‘ beim Firmenlauf dabei. „Ich finde, es ist eine richtig gute Veranstaltung und das angenehme ist, dass die Einnahmen für einen guten Zweck gespendet werden“, erzählte er. Der diesjährige Empfänger stehe noch nicht fest. „Wir unterstützen vor allem gemeinnützige Projekte“, so Schmidt. „Zuletzt gab es zum Beispiel für die Schillerschule in Rudolstadt einen Beachvolleyballplatz und für eine Kita eine neue Matschküche“.

Bei Bier und Bratwurst ließen die Läuferinnen und Läufer den Abend mit ihren Unterstützerinnen und Unterstützern ausklingen. Unabhängig vom Rudolstädter Firmenlauf findet am Freitagnachmittag im Rahmen des Saalfelder Bierfestes der erste Firmenlauf in Saalfeld statt.