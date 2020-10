Rudolstädter Förderzentrum für Entwicklung ausgezeichnet

Schüler, Pädagogen und Gäste beim Projekttag Umwelt am Pestalozzi-Förderzentrum in Rudolstadt.

Der Montag war ein besonderer Tag für die Schüler und Pädagogen am Pestalozzi-Förderzentrum in Rudolstadt. In Anwesenheit von Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) und Viola Helm vom Thüringer Ministerium für Bildung sowie weiterer Gäste wurde zum Projekttag „Umwelt“ eingeladen. Dabei zeichnete die Unfallkasse Thüringen die Bildungseinrichtung mit dem Schulentwicklungspreis aus.