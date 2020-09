Rudolstädter Folkloretänzer melden sich zurück

Die Tänzerinnen und Tänzer des Rudolstädter Folkloretanzensembles bei einem Festival in Dänemark 2019.

Rudolstadt. 120 Tänzerinnen, Tänzer und Musiker zeigen am 4. Oktober in Bad Blankenburg Ausschnitte aus ihrem Repertoire.

Lange haben die Tänzerinnen und Tänzer des Folkloretanzensembles darauf gewartet, sich wieder dem Publikum präsentieren zu können. Jetzt war das an den Bauernhäusern und der Landessportschule endlich wieder möglich. Am 19. September sollten die Festlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum stattfinden. Diese mussten wegen Corona abgesagt werden und finden nun am 20. März 2021 statt.

Wenn das Wetter es zulässt, werden am 4. Oktober in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr auf der Terrasse am Teich auf dem Gelände der Landessportschule Bad Blankenburg 120 Tänzerinnen, Tänzer und Musiker Ausschnitte aus ihrem Repertoire zeigen.