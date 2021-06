Rudolstädter Gymnasiasten holen Wettbewerbs-Preise

Rudolstadt. Überzeugende Beiträge der Schülerinnen und Schüler zum 51. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ werden ausgezeichnet.

Mit großem Erfolg beteiligten sich Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 des Rudolstädter Gymnasiums am 51. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Trotz des pandemiebedingten Distanzunterrichts gestaltete fast jeder entweder ein Bild im DIN-A3-Format oder einen Kurzfilm, teilt Kunstlehrerin Silvia Mortsch mit.

Es galt, eine Bildidee oder Geschichte zum Wettbewerbsthema „Bau dir deine Welt“ zu entwickeln. Alle Schülerarbeiten seien in diesem besonderen Schuljahr zu Hause entstanden, aber dennoch im Austausch mit der Lehrkraft, denn angeleitet wurden die Schüler im digitalen Kunstunterricht per Videokonferenz. Da sich das Wettbewerbsthema um Fragen der Architektur rankte, sei es im digitalen Unterricht zunächst um die Umgebung, in der die Schülerinnen und Schüler leben, gegangen.

Eine Bestandsaufnahme wurde gemacht: Was liebst du an deiner Kleinstadt Rudolstadt, was vermisst du hier? An welchen öffentlichen Gebäuden gehst du auf deinem tagtäglichen Schulweg vorbei? Kannst du am Äußeren des Gebäudes schon erkennen, was im Inneren passiert?

Schließlich sammelten die Schülerinnen und Schüler Ideen zu umfassenderen Fragen: Wie stellst Du Dir die Lebensräume vor, in denen die Menschen in der Zukunft leben und arbeiten werden? Wie sieht das perfekte Traumhaus aus oder wie die perfekte Schule?

Teilnahme am Landeswettbewerb

Die Wettbewerbsjury prämierte letztlich fünf Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, so dass am Mittwoch die Auszeichnungen durch Annett Zimmermann und Tina Heinzelmann von der Volksbank Rudolstadt an die Preisträger übergeben wurden: In der Kategorie „Kurzfilm“ belegte Maximilian Kreuch (Klasse 5b) den fünften Platz.

In der Kategorie „Bildgestaltung“ erhielt Zoe Hassner (Klasse 6a) einen Sonderpreis, den dritten Platz belegte Fridolin Kettner (Klasse 5a), den zweiten Lena Ehrhardt (Klasse 5b) und den ersten Platz in der Altersklasse 5./6. Klasse erreichte Náya Possardt (Klasse 5b).

Damit wird Náya Possardts Bild weitergeleitet zum Landeswettbewerb und hat die Chance, dort einen der sehr begehrten, mit Preisgeld dotierten, Plätze zu belegen.