Rudolstädter Handwerks-Bildungsstätte gerüstet, um durchzustarten

Die Kfz-Ausbilder Reiko Mälzer (rechts) und Marko Richter freuen sich über die Fahrzeug-Diagnose-Tester der neuesten Generation, die im Kfz-Bereich in der Bildungsstätte der Handwerkskammer in Gera-Aga zum Einsatz kommen.

Keine Unterweisung im Konstruktionsprogramm Tenado, keine Tipps zu Pflastertechniken oder zum richtigen Umgang mit der Mail-Software Outlook – das Kursprogramm der Bildungsstätte Rudolstadt der Handwerkskammer Ostthüringen liegt Corona-bedingt in Kältestarre. Gleichwohl kommen auch wieder bessere Zeiten und die gilt es vorzubereiten – mit umfangreichen Investitionen in die technische Ausstattung der Bildungsstätte hier wie auch in Gera-Aga und Zeulenroda. Dank der Förderung durch das Land konnten Geräte und Ausstattungen in einem Umfang von insgesamt fast 500.000 Euro angeschafft werden, wobei die Handwerkskammer ein Drittel der Kosten trägt.

„Damit haben wir nochmals die Voraussetzungen verbessert, allen Auszubildenden in ihren Berufen die besten Bedingungen für ihre überbetriebliche Ausbildung in den Bildungsstätten der Handwerkskammer zu bieten“, erklärt Hauptgeschäftsführer Karsten Sachse. Schließlich müsse die Technik in der Aus- und Fortbildung mit jener in den Unternehmen mindestens Schritt halten.

Für die Bildungsstätte in Rudolstadt wurden unter anderen modernste Virtual-Reality-Brillen angeschafft. Diese „HoloLens“ sind Mixed-Reality-Brillen, die dem Benutzer erlauben, interaktive 3D-Projektionen in der direkten Umgebung darzustellen. Weiterhin wurde in einen 3D-Konstruktions- und Schweißtisch, in eine Metall-Bandsägemaschine, in einen Kombi-Antennen-Messempfänger für die Elektronikerausbildung sowie in neue Ausstattung des Internats investiert.

Einen wahren Modernisierungsschub erfährt der Kfz-Bereich der Bildungsstätten. Hier wurden drei neue Fahrzeug-Diagnose-Tester mit integrierten Abgasmessgeräten angeschafft. Damit können sämtliche technische Systeme auch in neuesten Fahrzeuggenerationen ausgelesen und überprüft werden. Ebenso verbessern neue Kalibriergeräte für Fahrzeugassistenzsysteme sowie Schulungsstände für Daten-Bus-Systeme die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich deutlich. Ebenfalls in den Kfz-Ausbildungswerkstätten kommen eine Reifenauswuchtmaschine sowie ein Reifenfüllkäfig speziell auf dem Gebiet der Nutzfahrzeugtechnik zum Einsatz.

Doch nicht nur in der Kfz-Ausbildung verbessern sich die technischen Voraussetzungen weiter. Verschiedenste Ausrüstungen für die Maler-, Zimmerer, Maurer- oder Fotografenausbildung ergänzen die umfangreichen Neubeschaffungen. Ebenso wird mit der Beschaffung umfangreicher PC-Technik auch der im Handwerk fortschreitenden Digitalisierung Rechnung getragen.