Rudolstädter Heidecksburg präsentiert sich in Berlin

Saalfeld/Berlin. Ausstellung in der Landesvertretung widmet sich neun Thüringer Anlagen.

In der gutbesuchten Thüringer Landesvertretung, dem Arnold-Paulssen-Haus in Berlin, stellte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten am Mittwochabend erstmals ihre neue Wanderausstellung „Thüringen – Land der Schlösser und Burgen“ vor. Die bis zum 8. Januar 2024 in der Thüringer Landesvertretung gezeigte Ausstellung informiert nicht nur über bekannte und bislang weniger bekannte Anlagen, sondern auch über die zahlreichen Museen und Sammlungen in den Burgen und Schlössern. Im Mittelpunkt steht dabei der Welterbeantrag „Thüringische Residenzenlandschaft“, den die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten für die deutsche UNESCO-Kandidatenliste erarbeitet hat.

Neun Schlösser aus acht Städten

Wie Claudia Schönfeld vom Kompetenzzentrum der Stiftung in Berlin informierte umfasst der Antrag neun bis 1918 über Jahrhunderte als Regierungssitze genutzte Residenzschlösser verschiedener Dynastien in acht Residenzstädten. Kern des Antrags bilden die Schwarzburger Residenzen Schloss Heidecksburg in Rudolstadt und Schloss Sondershausen, das Obere Schloss und Untere Schloss in Greiz des Hauses Reuß sowie die Wettiner Residenzen in Weimar, Altenburg, Schloss Friedenstein in Gotha, Schloss Elisabethenburg in Meiningen sowie das Schloss Ehrenburg in Coburg.

Die 1994 gegründete Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit Sitz auf Schloss Heidecksburg in Rudolstadt betreut derzeit 31 der kultur- und kunsthistorisch bedeutsamsten Liegenschaften des Landes. red