Rudolstädter Heimathefte: Der halbe Jahrgang ist fertig

Saalfeld/Rudolstadt Seit Anfang August ist Heft 5/6 im Handel erhältlich - Artikel erinnern an prominente und vergessene Persönlichkeiten

Seit Anfang August ist Heft 5/6 2023 der Rudolstädter Heimathefte im Handel erhältlich. "Damit ist die erste Hälfte des 69. Jahrgangs dieser in Thüringen einmaligen Publikation abgeschlossen", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes in Saalfeld. Aufgrund einer Neuausschreibung zum Jahreswechsel hatte sich die Produktion verzögert.

Schwarzatal ist in mehreren Beiträgen präsent

Einen zwar recht kurzen, aber besonderen Beitrag liefere Autor Joachim Kränkel über das „Wüstenschiff von Sitzendorf“ – sind doch dort Zeitzeugenberichte zusammen getragen, die sonst nirgends zu finden sind. In die Tiefe der Geschichte der Oberweißbacher „Hoffnungskirche“ taucht Winfried Bollmann ein, welcher die Texte an den Emporen der Kirche analysiert, die seit 2004 den Namen Hoffnungskirche trägt. Mit Georg Gottfried Rudolph erinnert Jürgen Lämmer an einen geborenen Unterweißbacher, der als Diener und Vertrauter Friedrich Schillers Bedeutung erlangte. Kreisarchivar Martin Gretscher beschäftigt sich mit Saalfelder Residenzgeschichte und berichtet über den Fund der „Johann-Ernst-Bibel“ im Saalfelder Schloss.

Roland Pangert, Experte für die Stadttore in Rudolstadt, begibt sich auf einen Rekonstruktionsversuch über das Saaltor in Rudolstadt, einstmals das fünfte Stadttor. Ein neuer Autor der Heimathefte ist Jonny Henkel, der die slawische Besiedlung zwischen Ilm und Saale, insbesondere des Ortes Böhlen, verfolgt. Die Kamsdorfer Flur ist im Fokus des langjährigen Autors Bernd Wiefel.

Autor macht Vorschlag für künftige Straßennamen

Enthalten ist auch ein Artikel von Peter Lange, der sich mit der politischen Vergangenheit und speziell mit den Verbindungen von Eduard Lasker in die Region beschäftigt. 1884 verstorben, war er zuletzt Abgeordneter des Wahlkreises Saalfeld-Sonneberg. Als Mitglied der Deutschen Fortschrittspartei und einer der Gründer der Nationalliberalen gehört er zu den bedeutenden Vertretern des deutschen Liberalismus. In diesem Zuge schlägt der Autor vor, Eduard Lasker ebenso wie Arthur Hoffmann bei der Vergabe künftiger Straßennamen in Saalfeld und Rudolstadt zu berücksichtigen.

Chronik der Rudolstädter Rostbratwurst beleuchtet

In den beiden vorangegangenen Heften wird an Gerhard Werner erinnert, Krankheit und Tod von Friedrich Schiller werden ausführlich unter die Lupe genommen, ein Saalfelder Doppelmord vor 104 Jahren wird rekonstruiert und das Jubiläum der Oberweißbacher Bergbahn gewürdigt. Zu den weiteren Themen gehört die Chronik der Rudolstädter Rostbratwurst, die Werkschar der Thüringischen Zellwolle AG und der sächsisch-meiningische Hoflieferant Karl Möller aus Aue am Berg sowie Anton Sommers „Mei Rudolstadt“.

Die Rudolstädter Heimathefte sind in den Buchhandlungen des Landkreises oder direkt über das Presse- und Kulturamt des Landkreises erhältlich.

Kontakt: Telefon 03671/823-210 oder martin.modes@kreis-slf.de