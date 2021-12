Rudolstädter Kindergarten-Leiterin über Corona: „Es ist wie ein Lauffeuer, das uns umgibt“

Rudolstadt. Mitten in der vierten Coronawelle: So sieht es aus in den Rudolstädter Kindergärten.

Positive Tests, Infektionen, Quarantäne: In den Rudolstädter Kindergärten ist das Thema Corona allgegenwärtig. „Ja, es spitzt sich immer mehr zu. Das ist wie ein Lauffeuer, das uns umgibt“, sagt die Leiterin des Awo-Kindergartens „Feste Burg“ Susanne Marquardt. „Wir bekommen täglich neue Meldungen von Kindern oder Mitarbeitern, die betroffen sind. Das hatten wir so noch nie. Man hat das Gefühl, wir sind nur noch damit beschäftigt.“

In der vergangenen Woche war eine Gruppe ihres Hauses in Quarantäne. Jetzt sind es schon drei, eine vierte wird folgen, weil wahrscheinlich eine Erzieherin positiv getestet ist. Von den 33 Erzieherinnen und Erziehern ist knapp ein Drittel derzeit nicht im Dienst, wegen Krankheit, Quarantäne, Quarantäne der Kinder. „Das ist sehr mühsam und Kräfte zehrend“, so die Leiterin. Trotzdem versuche man alles, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, „weil wir wissen, wie wichtig das für viele Familien ist“. Viele Eltern der Kinder, die hier betreut werden, arbeiten in Pflegeberufen oder dem medizinischen Bereich. Viel Zeit nimmt die Kommunikation mit den Familien ein, „in diesen Zeiten das A und O“, wie sie sagt. „Wir wissen um die Lage um uns herum. Wir wollen so lange wie möglich für die Kinder und die Familien da sein.“

Situation ist angespannterals vor einem Jahr

Im Kindergarten „Baum des Lebens“ in Trägerschaft der Diakonie waren in der vergangenen Woche von gemeldeten 83 Kindern 28 Kinder im Haus. Eine Kohorte, zwei Gruppen, befand sich in Quarantäne. Dies betraf zirka 30 Kinder. Drei Kinder der beiden Gruppen waren nicht von der Quarantäne betroffen, diese konnten im Kindergarten betreut werden. „Am Freitag wurde dann eine weitere Gruppe in Quarantäne geschickt. Dies betraf zwei Mitarbeiter und 14 von 18 Kindern. Mehrere Kinder mussten in der Woche auch schon nach Hause geschickt werden wegen leichter Erkältungssymptome oder starkem Durchfall“, informiert die Leiterin Stefanie Höchst.

Auch sie betont: Die Erzieherinnen machen das Beste aus der Situation und versuchen die Kinder, die noch im Kindergarten sind, so wenig wie möglich von der angespannten Lage spüren zu lassen. Sie überlegen sich auch, wie sie die Kinder zu Hause erreichen können. Sie lesen kleine Geschichten vor und nehmen sie auf, damit die Eltern diese den Kindern zu Hause abspielen können. „Im Allgemeinen wird die Situation momentan von allen angespannter wahrgenommen als im letzten Winter“, so ihr Eindruck.

Kinder sollen trotzdem fröhlichspielen können

Der DRK-Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt betreibt drei Kindergärten in Rudolstadt. „In diesen drei Kindergärten sind aktuell 325 Kinder angemeldet, davon befinden sich zum heutigen Tag 43 in Quarantäne. Von den 75 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind heute noch drei in Quarantäne“, so die Information von Ute Kind, Bereichsleiterin Sozialarbeit beim Träger.

„In unseren Kindergärten gehen sowohl die Eltern aber auch das Personal äußerst verantwortungsbewusst mit der aktuellen Situation um. Es werden alle Verordnungen und Allgemeinverfügungen strikt eingehalten und die Kontaktminimierung wurde schon vor Eintritt in die Warnstufe 3 umgesetzt. Alle Hygienekonzepte werden trotz erhöhtem Aufwand für das Personal konsequent durchgesetzt“, teilt sie mit. „Die Teams halten gut zusammen und setzen alles daran, den Kindern den Tagesablauf im Kindergarten so unbeschwert und freudig wie möglich zu gestalten.“