Rudolstädter kritisieren Abschiebung einer Großfamilie

Rudolstadt-Cumbach. Bürger aus dem Ortsteil Cumbach sind entsetzt von den Details und haben diese Fragen: „War das rechtens?“ Und: „Ist das human?“

Bürger aus dem Rudolstädter Ortsteil Cumbach protestieren gegen die erfolgte Abschiebung einer zehnköpfigen albanischen Familie nach Serbien. In einem Brief an die Redaktion sprechen sie sich gegen das „außerordentlich harte Vorgehen der Behörden“ aus. Bei einem Gespräch mit dieser Redaktion am Dienstag bekräftigten Martina und Michael Thurm sowie Doris und Ulrich Bär ihre Empörung über die „Abschiebung einer Familie mit zehn Kindern nach Serbien mitten im Winter in eine ungewisse Zukunft“.

Doris Bär aus Rudolstadt: Die Tataris „sind sehr offen und sehr, sehr herzlich“

Im Zuge „gelebter Nächstenliebe als Christen“, wie Ulrich Bär erklärt, boten die Cumbacher im Rahmen der Initiative „Neue Nachbarn“ in der Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt Spielnachmittage für Kinder an. Dabei lernten sie die Familie Tatari und ihre Kinder - neun Mädchen im Alter von einem bis achtzehn Jahren und einen Sohn von fünfzehn Jahren - kennen und schätzen. „Sie sind sehr offen und sehr, sehr herzlich“, sagt Doris Bär, die noch immer sehr erschüttert wirkt nach den Ereignissen vom 30. November dieses Jahres.

Noch am 22. November, nach einem fast dreijährigen Aufenthalt im Flüchtlingsheim, bekamen die Tataris sogar noch eine eigene Wohnung in Bad Blankenburg zugewiesen. Für sie war „es das große Aufatmen“, berichtet Doris Bär, für die Familie war die eigene Wohnung mit der Hoffnung verbunden, „jetzt kommen wir endlich an in Deutschland“. Die Cumbacher berichten, dass die Familie sich sehr um Integration bemühte. Der Vater spielte Fußball in der Rudolstädter Altherren-Mannschaft; die Tochter Sabrina hatte einen Platz für ein berufsvorbereitendes Jahr. Damit hätte sie dann eine Ausbildung machen können. „Sie war sehr stolz darauf“, sagt Martina Thurm. Eine weitere Tochter habe Krankenschwester werden wollen.

Ein Mädchen der Familie leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung

Was dann geschah beschreiben die Cumbacher in ihrem Brief an die Redaktion so: „Am 30. November um 2.15 Uhr stand die Polizei vor der Tür und nahm die Familie mit. Ihren Anwalt durften sie nicht anrufen. Viele ihrer persönlichen Sachen sind zurück geblieben. Wie wir erst jetzt erfahren haben, hat Familie Tatari Serbien verlassen, weil sie dort massiven Angriffen ausgesetzt war. Besonders die Töchter hatten als Muslime im christlichen Umfeld schwer zu leiden. Eine der Töchter war deshalb hier sogar wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung in psychologischer Behandlung und wurde wohl bei der dramatischen Polizeiaktion von einem Arzt ,ruhig gestellt’'.

Konkretes wissen sie nicht. Das Mädchen war drei Monate lang in Deutschland in stationärer Behandlung. „Irgendwas ganz Schlimmes ist in Serbien passiert“, vermutet Martina Thurm und ihr Mann, ein pensionierter Pfarrer, sagt: „Die Muslime in Serbien sind der letzte Dreck.“ In den Jugoslawienkriegen habe es „viele Übergriffe auf Frauen gegeben“, sagt Thurm, „um sie in ihrer Würde zu vernichten“.

Den Cumbachern liegt nun ein erster Bericht der Familie vor, die bei einer Tante in der Nähe von Belgrad untergekommen ist, weil ihr ursprüngliches Haus dort nicht mehr bewohnbar ist. Demnach habe sich das Mädchen beim Eintreffen der Polizei ins Bad eingeschlossen und sich verletzen wollen. In dem Bericht heißt es auch: Sie „bat den Arzt um ein Messer, sie wollte sich umbringen“.

Landratsamt: Abschiebung, „wenn der Asylantrag rechtskräftig abgeschlossen wurde“

Den Cumbacher Bürgern stellen sich nun viele Fragen. „Hat die Ausländerbehörde bewusst gewartet, bis die Familie aus der Gemeinschaftsunterkunft raus war?“ Oder war die Wohnung in Bad Blankenburg sogar nur ein Mittel zum Abschiebe-Zweck? „Das war gezielt“, vermutet Doris Bär. „Das hat Geschmäckle“, sagt ihr Mann. Michael Thurm will wissen: „War das rechtens?“ Und Ulrich Bär stellt die Frage: „Ist das human?“

Das Landratsamt von Saalfeld-Rudolstadt teilte auf Anfrage mit, ohne eine schriftliche Auskunftsermächtigung der betroffenen Familie könne es zum Einzelfall keine Auskunft geben. „Grundsätzlich ist es so, dass Abschiebungen nur dann stattfinden, wenn der Asylantrag rechtskräftig abgeschlossen wurde, also nachdem alle Instanzen im Rechtsweg erfolglos durchlaufen sind“, so das Landratsamt. Antworten der Landesregierung Thüringen und der Landespolizeiinspektion Saalfeld auf Anfragen der Redaktion stehen noch aus.