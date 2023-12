Rudolstädter Künstlerin Sabine Loos präsentiert botanische Aquarelle in Irland

Rudolstadt. Eine internationale Ausstellung feierte einheimische Bäume Irlands. Die Stadt gratuliert: „Rudolstadt auf der Weltbühne würdig vertreten“.

Die Rudolstädter Künstlerin Sabine Loos präsentierte ihre künstlerische Expertise und ihr Talent jetzt auf internationaler Ebene. Bei einer Ausstellung der Irish Society of Botanical Artists (ISBA) in den Nationalen Botanischen Gärten in Glasnevin, Irland, war Sabine Loos mit ihren auserlesenen botanischen Aquarellen dabei.

Die Ausstellung feierte 22 einheimische Bäume Irlands und zog Botanik- und Kunstliebhaber aus aller Welt an. Das Projekt der ISBA forderte Mitglieder auf, einheimische Bäume und ihre botanischen Details zu illustrieren. Sabine Loos, eine passionierte botanische Künstlerin und Illustratorin, die seit 1995 in Rudolstadt lebt, repräsentierte Deutschland mit zwei aufwendigen Aquarellen. Ihre Werke, darunter ein Frühlingsgemälde der Stieleiche, zeigen auf beeindruckende Weise die Schönheit und Komplexität der Natur. Besonders bemerkenswert ist, dass Loos diese Arbeiten im Rahmen ihres Diplomstudiengangs in Botanischer Illustration am Royal Botanical Garden in Edinburgh erstellte, was ihre tiefe Verwurzelung und Leidenschaft für die botanische Kunst unterstreicht.

Durch ihre Beteiligung an der internationalen Ausstellung hat Sabine Loos nicht nur ihre herausragenden Fähigkeiten als Künstlerin unter Beweis gestellt, sondern auch Rudolstadt auf der Weltbühne würdig vertreten. Ihre Arbeiten spiegeln die reiche botanische Vielfalt und Ästhetik wider, die sowohl in der lokalen Flora Rudolstadts als auch in der Irlands zu finden sind.

Die Stadt Rudolstadt gratuliert Loos zu diesem bedeutenden Erfolg und ist dankbar für ihre fortwährende Hingabe und ihren Beitrag zur Förderung der botanischen Kunst und Illustration, sowohl lokal als auch international.