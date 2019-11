Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolstädter Narren beim Karnevalsauftakt in Bayreuth

Es klang anfangs noch etwas verhalten, als die Rudolstädter Gäste am vergangenen Freitagabend bei der Erstürmung des Bayreuther Rathauses ihren Schlachtruf mit den Einheimischen probten. „Rolscht Penne Penne“ war gewöhnungsbedürftig in Rudolstadts Partnerstadt, wo sonst „Bayreuth Awaaf“ oder „Bayreuth HexHex“ tönt. In der Delegation des PKC Rudolstadt bei diesem ersten Besuch in der Wagnerstadt waren die Ehrenräte Robert Jüngling, Sascha Görting und Johannes Schnietz.

Erst am 3. Oktober war die Faschingsgesellschaft der Bayreuther Mohrenwäscher mit einer großen Delegation in Rudolstadt, zum fünften Mal in Folge. „Wir sind die wahren Botschafter der Städtepartnerschaft“, hatte Mohrenwäscher-Präsident Jürgen Völkel dort auf der Bühne verkündet. Und jetzt hat er es mit Hilfe des Rudolstädter Faschingsorganisators Udo Thüring erstmals geschafft, einen Austausch von Faschingsgesellschaften und gegenseitige Besuche auf den Weg zu bringen.

Da seine Mohrenwäscher in diesem Jahr das Bayreuther Prinzenpaar stellen, hatte er die Einladung zum Bayreuther Rathaussturm ausgesprochen, der jedes Jahr am ersten Freitag nach dem 11.11. stattfindet. Begeistert von der neuen Partnerschaft zeigte sich auch Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe.

Interessiert hörten die Bayreuther Narren nicht nur, was es mit dem Pennäler-Karnevals-Club aus Rudolstadt auf sich hat, sie nahmen den neuen Schlachtruf auch gleich in ihr Repertoire auf. Ein Gegenbesuch der Mohrenwäscher in dieser Session in Rudolstadt ist fest eingeplant.