Rudolstädter positiv auf das Corona-Virus getestet

Rudolstadt. Der Reiserückkehrer ist der zweite Coronafall im Landkreis binnen weniger Tage. Seine Kontaktpersonen sind schon in Quarantäne.

Nicht nur bundesweit erhöht sich zum Ende der Sommerferien und damit der Urlaubssaison die Zahl der Coronainfektionen, auch im Kreis Saalfeld-Rudolstadt gibt es jetzt einen zweiten Fall seit dem Ende des Lockdowns. „Ein Mann aus Rudolstadt wurde nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet positiv auf das Coronavirus getestet“, so ein Sprecher des Landratsamtes am Montag. Der Mann sowie die beiden Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.