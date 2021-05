Rudolstädter Rathaus testet Elektroauto

Die Stadtverwaltung will in Rudolstadt künftig verstärkt auf E-Autos setzen.

Rudolstadt. Das Netz der Ladesäulen in der Stadt soll ausgebaut werden.

Einen vom Autohaus Rinnetal zur Verfügung gestellten vollelektrischen VW ID.3 testet derzeit die Stadtverwaltung Rudolstadt.

„Sukzessive werden wir die vor allem innerstädtisch genutzte Fahrzeugflotte der Stadtverwaltung auf Elektrofahrzeuge umstellen. Doch auch wir müssen uns erst an die neue Technologie herantasten. Dafür sind solche Testfahrzeuge für unsere Belegschaft sehr vorteilhaft“, so Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) laut einer Mitteilung bei der offiziellen Übergabe an der Schnellladesäule in der Oststraße.

Weitere öffentliche Ladepunkte finden Elektroautofahrer am Bahnhof und auf dem Parkplatz Albert-Lindner-Straße. In Kürze soll dort eine weitere Schnellladesäule zur Nutzung übergeben werden.

Zum Laden ihrer eigenen Dienstfahrzeuge installiert die Verwaltung aktuell eine sogenannte Wallbox auf dem Parkplatz am Bahnhof. Bereits jetzt werden Hybrid-Fahrzeuge, die sowohl Elektro- als auch Verbrennungsmotoren verbaut haben, von der Stadt genutzt. Vollelektrische Fahrzeuge sollen folgen.