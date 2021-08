Rudolstädter Saalemaxx macht mit bei Radio-Quiz

Rudolstadt. Für Gratisschwimmkurse für Kinder spielt ein Team des Rudolstädter Erlebnisbades Saalemaxx in der Morgenshow des MDR-Radios.

In dieser Woche geht es beim Morgenspiel bei Radio MDR Thüringen um eine gute Sache: Das Team vom Saalemaxx in Rudolstadt will Geld für Schwimmkurse erspielen. Zehn Kindern soll ein Gratiskurs ermöglicht werden.

Die Idee dazu hatten Sophia Levandowski und Susanne Hetfleisch vom Marketing des Saalemaxx. Sie meldeten das Team an – und raten jetzt jeden Tag mit ihren Kollegen, Fachkräfte für Bäderbetriebe und Techniker im Saalemaxx, im Radio.