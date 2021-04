Rudolstädter Saalemaxx soll mit Geld vom Bund modernisiert werden

Bundestagsmitglied Carsten Schneider (SPD) besuchte in dieser Woche das Saalemaxx in Rudolstadt, um sich ein eigenes Bild von dem geplanten Investitionsvorhaben zu machen, das mit Hilfe von Bundesmitteln verwirklicht werden soll. Schneider war auf Einladung von Landrat Marko Wolfram (SPD) nach Rudolstadt gekommen. Im Bild (von links): Geschäftsführerin Susan Zetzmann, Bürgermeister Jörg Reichl (BfR), Carsten Schneider, Landrat Wolfram und SPD-Bundestagskandidat Cordelius Ilgmann.

Rudolstadt Geschäftsführerin stellt beim Besuch von SPD-Politikern die Pläne vor, zu denen auch ein Außenbecken für Kinder gehört

Das Rudolstädter Erlebnisbad „Saalemaxx“, das derzeit pandemiebedingt geschlossen ist, könnte noch in diesem Jahr von einem Förderprogramm des Bundes für kommunale Sportstätten profitieren. Ein erster Förderantrag war zwar im März abgelehnt worden, laut dem Thüringer SPD-Bundestagsabgeordneten Carsten Schneider wird das Programm jedoch um weitere 600 Millionen Euro aufgestockt. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Investitionsvorhaben der Stadt Rudolstadt am Saalemaxx darin berücksichtigt wird“, versprach der Erfurter bei einem Besuch am Dienstag gemeinsam mit dem SPD-Bundestagskandidaten Cordelius Ilgmann. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes wird der Haushaltsausschuss des Bundestages am kommenden Mittwoch das Förderprogramm festzurren.

Landrat Marko Wolfram (SPD) hatte seine Parteifreunde nach Rudolstadt gelotst, um das Projekt zu unterstützen. Dort stellten Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) und Saalemaxx-Geschäftsführerin Susan Zetzmann die Anlage samt neuer Ferienhäuser vor. Sichtlich beeindruckt lobte Schneider die kluge Entwicklungsstrategie für das Bad. Die konsequente Ausrichtung der Häuser auf Thüringer und Rudolstädter Themen soll sich künftig auch im Badebereich wiederfinden, erklärte Zetzmann.

Das Förderprogramm kommt da wie gerufen. Knapp 1,6 Millionen Euro will die Stadt in die Modernisierung stecken und hofft auf mindestens 700.000 Euro Förderung. Vor allem die technischen Anlagen von der Umwälzpumpe bis zur Beleuchtung und dem Kassensystem sollen erneuert werden. Der Sportbeckenbereich soll modernisiert werden und bessere Trainer- und Übungsräume bekommen. Im Freizeitbad sollen Bereiche für verschiedene Altersgruppen entstehen, von der Stillecke bis zum Seniorenkaffee.

Die Spielplätze im Außengelände werden erneuert, zudem soll ein Außenbecken für Kinder entstehen. „Wir wollen einen Spraypark einrichten, in dem die ganz Kleinen nach Herzenslust im flachen Wasser spielen können“, sagte Zetzmann der Mitteilung zufolge. Um langfristig Energiekosten zu sparen, sei schließlich eine Abdeckung der Außenbecken vorgesehen. „Das Gesamtziel der Investition besteht darin, das Saalemaxx zukunftssicher und attraktiv zu gestalten und langfristig den CO2-Ausstoß zu minimieren“, erklärte Bürgermeister Reichl.

Das Saalemaxx mit rund 60 Mitarbeitern gehört mit jährlich bis zu 270.000 Besuchern zu den attraktivsten touristischen Einrichtungen im Landkreis. Es ist mit 1500 Quadratmetern Wasserfläche eine der größten Anlagen in Thüringen. Die neuen Ferienhäuser waren im Januar vergangenen Jahres im Beisein von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in Betrieb genommen worden und erfreuen sich trotz weniger Monate Öffnung großer Beliebtheit. „Die qualitativ hochwertigen Ferienhäuser sind eine echte Bereicherung für das touristische Angebot in unserem Landkreis“, lobte Landrat Wolfram.

Das Rudolstädter Freizeit- und Erlebnisbad ist in einer GmbH organisiert, deren Gesellschafter die Stadt ist. Wie vergleichbare Spaßbäder in Thüringen weist es seit der Eröffnung jährliche Fehlbeträge im zumeist sechsstelligen Bereich auf, die durch den Gesellschafter ausgeglichen werden. Im letzten Jahr vor Corona konnte man den Fehlbetrag erstmals seit Jahren unter 500.000 Euro drücken. Dieser Betrag hat sich 2020 laut vorläufigem Bericht der Geschäftsführerin im Stadtrat annähernd verdoppelt. Allerdings hofft man dabei noch auf Hilfe vom Land. Der Umsatzverlust durch die monatelange Schließung betrug allein im vergangenen Jahr rund 1,2 Millionen Euro.