Rudolstädter Theater-Spiel-Laden wird 30 Jahre

Es war der 25. Januar vor 30 Jahren: Mit der Gründung des neuen Vereins schlug die Geburtsstunde des Rudolstädter Theater-Spiel-Ladens. Es war zugleich der Start für ein bemerkenswertes Kapitel lokaler und überregionaler Amateurtheater-Geschichte. Allein: Rund 259.000 Ergebnisse spuckt Google aus, wenn man den Namen heute eingibt.

Seit drei Jahrzehnten begeistern die Akteure auf der Bühne, sorgen für Glücksgefühle und provozieren Debatten, so wie zuletzt mit dem Stück „Wessis in Weimar und Rudolstadt“. Das bedeutet auch drei Jahrzehnte Ringen um die beste Aufführung, Probenstress und Lampenfieber. Das Engagement des Ensembles reicht von mobilen Inszenierungen für alle Generationen über Erlebnisführungen mit Hofmarschall, Hofpage und Kammerzofe im Schloss Heidecksburg und dem Buckelapotheker in den Thüringer Bauernhäusern bis hin zum Videoformat „Drehmomente“ beim Rudolstädter Vogelschießen. Dazu kommen die Gestaltung von Hörspielen, Programmen, Lesungen, Moderationen und Workshops. Die Theatergruppe ist zudem Gastgeber des internationalen Festivals Theaterwelten, das alle zwei Jahre im Theater Rudolstadt veranstaltet wird.

Mit Stücken wie „Der kleine Prinz“, „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, „Mörderkind“, „Der Meister und Margarita“, „Katzelmacher“, „Gerettet“, „Da leben Leute“ und „Unschuld“ wurde das heimische Publikum im Stadthaus oder Schminkkasten erfreut, wurde bei Festivals im In- und Ausland gepunktet, heimste das Ensemble Preise und Auszeichnungen ein.

Das langjährige Ensemblemitglied Katrin Neubaur erinnert sich: „Die Reaktion des Publikums war oft umwerfend, voller Anerkennung, Achtung, Sympathie und Bewunderung. Vor allem Zuschauende aus den alten Bundesländern beschrieben, beim Erleben dieser Aufführungen so viel gespürt, gelitten, gestritten und genossen zu haben.“

Eine Auswahl an Hörspielenist auf der Homepage zu finden

Den Nerv des Publikums treffen zudem seit dem Jahr 2002 auch Sommertheater-Produktionen – zunächst auf Schloss Schwarzburg unter Regie von Peter Rauch und seit zehn Jahren im Garten der Thüringer Bauernhäuser Rudolstadt mit ausgewählten Gastregisseuren. Bereits 22 Jahre erfreut sich die originelle Bühnenversion des Märchenklassikers „Die Prinzessin auf der Erbse“ großer Beliebtheit. Der Theater-Spiel-Laden initiierte 2017 das soziokulturelle Projekt „Nachbarwelten“.

Hervorgegangen ist der Theater-Spiel-Laden während der Wende aus dem etablierten Amateurtheater des Chemiefaserkombinates Schwarza. Das Markenzeichen damals war das alljährlich aufwendig arrangierte Weihnachtsmärchen. Zusammen mit Frank Grünert gehörten Jens Bähring, Michaela Hanke, Ursula Jahn und Katrin Neubaur zu den noch heute aktiven Gründungsmitgliedern.

Kommen sie zusammen, gibt es eine Menge zu erzählen. Von Beifall und Begeisterung, aber auch von Texthängern, verpassen Einsätzen, verlorenen Requisiten oder anderen Aufregern. So wie damals, als man für ein Gastspiel mit dem Stück „Die Kinder vom Bahnhof Zoo“ an der Grenze zu Tschechien richtige Probleme bekam, als die Kontrolleure auf den Koffer mit Spritzbesteck, Koks-Ersatz und anderen Drogenutensilien gestoßen sind. „Schließlich konnten wir sie aber davon überzeugen, dass es zum Theaterstück gehört. Und der ,Stoff’ war ja auch nur Mehl“, erinnert sich Frank Grünert.

Die Erfolgsgeschichte des Ensembles ist untrennbar verbunden mit ihm, dem ehrenamtlichen Leiter Frank Grünert – Initiator, Manager, Regisseur und Darsteller. Seit 1982, den letzten Hoch-Zeiten des vormaligen Ensembles unter seiner Leitung, scheint er einen siebten Sinn für die Seele dieser produktiven, sich immer wieder wandelnden Theatergruppe zu haben.

Doch nun sind auch die Akteure zu einer coronabedingten Zwangspause verdonnert. Zumindest was die Proben und Aufführungen vor Publikum betrifft. Trotzdem tut sich was. „Die Zeit wird für Sanierungs- und Umbauarbeiten im ehemaligen Ratskeller genutzt, in dem sich die Probebühne des Ensembles befindet“, lässt Frank Grünert wissen. Außerdem wird am Aufbau eines Archivs und der Herausgabe einer Publikation zum Jubiläum gearbeitet. Und während der Zeit des Lockdowns bietet der Theater-Spiel-Laden auf seiner Homepage eine Auswahl an Hörspielen an, die der Märchenerzähler Friedolin von Greifenstein gestaltet.

Infos: www. theater-spiel-laden.de