Rudolstädter Theaterleute gießen für einen guten Zweck

Rudolstadt Bühne übernimmt eine der von der Stadt beworbenen Baumpatenschaften für drei Winterlinden und drei Eichen

Das Theater Rudolstadt darf sich seit Dienstag „Baumpate“ nennen. Bei einem Ortstermin wurde das gemeinsame Vorhaben mit der Stadt Rudolstadt von Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) mit Unterschrift besiegelt. Bereits seit ein paar Monaten wirbt die Stadt für Unterstützung bei der Pflege von Jungbäumen. Das Theater hatte sich laut einer Mitteilung der Bühne schnell bereiterklärt.

„Bäume sind unverzichtbar für das Klima in einer Stadt“, so Reichl, „leiden aber häufig etwa unter Bodenverdichtungen, Streusalz, Wurzelabrissen und natürlich durch die viel zu heißen und trockenen Sommer.“ Daher seien sie aktuell in besonderem Maße auf fremde Hilfe angewiesen. Dem Aufruf der Stadt zu folgen, sei für das Theater deshalb eine Selbstverständlichkeit gewesen, heißt es. „Wenn wir hiermit für die Natur einen Beitrag leisten können und andere vielleicht dazu anregen, es uns gleich zu tun, dann übernehmen wir die Verantwortung gern“, begründet Theater-Intendant Steffen Mensching das Engagement.

Drei Winterlinden und drei Eichen, die in den vergangenen Jahren rund um das Haus am Anger gepflanzt wurden, stehen nun unter der Obhut des Theaters. Auch sie haben in den letzten Dürrejahren gelitten. Mit Bodenlockerung und vor allem durch regelmäßiges Gießen werden sie jetzt besser geschützt durch die trockenen Monate kommen. Neben den Hausmeistern um Hausinspektor Majd Barakat kümmert sich derzeit noch die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit um die neuen Schützlinge. Demnächst soll zudem seitens der Stadt eine Plakette angebracht werden, die sie als Patenbäume kenntlich macht.