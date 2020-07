Rudolstadt. 2020 ist alles anders - auch die Vergabe der „Caroline“ am Sonntagabend auf der Heidecksburg zu Rudolstadt.

Rudolstädter Theaterpreis für die Schneiderwerkstatt

Keine Frage: Im Jahr 2020 ist alles anders. Das betrifft auch das Theater Rudolstadt und seinen Förderverein. Denn Letzterer geriet ob des coronabedingten Abbruchs der Spielzeit 2019/20 in Nöte, was die Verleihung der 14. „Caroline“, den Preis für die beste schauspielerische Leistung, betraf. Doch dann kam ein Vorschlag aus dem Theater, der den Fördervereinsvorstand um seinen Vorsitzenden Matthias Biskupek überzeugte.

„Das Schöne an der Wahl ist, niemand, kein Schauspieler, keine Schauspielerin, wird von einer Fehlentscheidung sprechen“, begründete Theaterintendant Steffen Mensching in seiner gewohnt launigen Laudatio die Entscheidung für die „Caroline“.Sie erhielt 2020 die Theater-Schneiderwerkstatt unter Leitung der Obergewandmeisterin Josefine Schorcht. Vier der sechs Mitarbeiterinnen - es fehlten nur Andrea Lützkendorf und Carmen Rüdiger - konnten den von Kati Zorn (Cursdorf) gefertigten Preis nach der letzten Aufführung von „Hoppla, jetzt komm ich“ am Sonntagabend auf der Freilichtbühne Heidecksburg unter langem Beifall entgegen nehmen.

Warum die Auszeichnung an die Schneiderwerkstatt ging, erklärte Mensching in seiner Laudatio: „Sie hat, selbstlos und engagiert, unterstützt von vielen Helferinnen aus anderen Abteilungen, tausende Mund-Nase-Bedeckungen für unsere Stadt, unseren Landkreis genäht, als großer Mangel und nicht geringere Unruhe herrschte.“

Die vollständige Würdigung der „Caroline“ Preisträger 2020 kann man auf der neu gestalteten Internetseite des Theaterfördervereins lesen unter: theater-rudolstadt.de/foerderverein/verein/.