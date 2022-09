Rückschau auf eine 100-jährige Ära guter Molkereiprodukte aus Rudolstadt-Schwarza

Rudolstadt-Schwarza. Ausstellung zur Herzgut-Molkerei, die vor einem halben Jahr abgewickelt wurde.

Mehr als ein halbes Jahr ist es nun her, dass das Ende der Herzgut Molkerei hier der Aufreger schlechthin war. Nach der Einstellung des Geschäftsbetriebs Ende vergangenen Jahres hatten die 70 Beschäftigten ihre Kündigung erhalten.

Ein Weiterbetrieb sei mit keinem der neun Übernahmeinteressenten zu erreichen gewesen, teilt der Insolvenzverwalter mit. Herzgut war die letzte eigenständige Molkereigenossenschaft Thüringens und zählte mit mehr als 100 Jahren Erfahrung zu den traditionsreichsten Molkereien in Deutschland. Pro Jahr verarbeitete sie etwa 50.000 Tonnen Milch zu Butter, Käse und anderen Milchprodukten für den Lebensmittel-Einzelhandel. Ihre Rohmilch bezog die Landmolkerei von regionalen Erzeugern. Ganz viele Erinnerungen wurden jetzt wach, als der ehemalige Verkaufsleiter Olaf Thun die Besucher durch eine neue Ausstellung führte. Unter dem Motto „Schwarzaer stellen sich“ vor thematisiert diese, in der Heimatstube des Vereinshauses Weiße Schule, die Rückschau auf ein Traditionsunternehmen aus der Region. Viele Objekte sind dabei zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich. Mit Bildern und anschaulichen Beschreibungen erklärt er den Weg des Unternehmens. „Das Besondere an Herzgut war die Regionalität und die daraus entstehende Authentizität. Wir waren eine Molkerei mit Geschichte, Herz und Gesichtern. Die Landwirte kamen alle aus Mitteldeutschland, der größte Teil aus Thüringen“, sagt Thun. Bis 1990 die Wende kam, war die Molkerei rein für die Versorgung der Anwohner mit Milcherzeugnissen zuständig. Damals gab es keine speziellen Produkte, mit denen man sich am Markt einen Platz schaffen muss. Mit dem Ende der DDR musste sich nun auch die Molkerei neu positionieren, um sich am Markt weiter behaupten zu können. Diesen Umstand nutzt er für einen einzigartigen Rückblick mit ausgewählten Produkten, Fotos, oder aber auch Werbeartikeln und Arbeitskleidung. Olaf Thun hat Historisches zusammengetragen. Bereits beim Auftakt wurde klar, dass vor allem Ehemalige gekommen waren, um die Relikte ihrer alten Arbeitsstätte wiederzusehen. Hoffte doch jeder irgendwie, noch ein Teil der Ära und somit der Erinnerung an eine andere Zeit zu sein. „Ich freue mich sehr, dass zunehmend mehr Menschen die Ausstellung besuchen. Das zeigt, dass das Ende der letzten eigenständigen Molkereigenossenschaft Thüringens eine Zeitenwende bedeutet, die an den Menschen hier nicht spurlos vorübergeht“, so Thun. Noch bis zum 31. März des kommenden Jahres wird die Ausstellung zu besichtigen sein. Dienstags von 17 bis 19 Uhr und nach telefonischer Voranmeldung können sich Besucher unter anderen in die Geheimnisse des Traditionsunternehmens in Schwarza einweihen lassen, historische Fotos bewundern oder sich an Vertrautes erinnern.