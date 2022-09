Immer wieder großes Besucherinteresse fanden am Denkmaltag die Erläuterungen zum Gasdynamogenerator, dem Kernstück des Unterwellenborner Industriedenkmals.

Rund 500 Besucher am Denkmaltag in der Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn

Unterwellenborn Großer Zuspruch für Treuhand-Ausstellungen und Filmdokumentation über die Maxhütte

Trotz teils widriger Wetterbedingungen fanden sich am Sonntag immerhin

rund 500 Besucher über den Tag verteilt in der Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn ein. Das geht aus einer Mitteilung des Veranstalters hervor.

Die Truppe um Vereinschef Thorsten Ströher hatte sich intensiv auf den Tag des

offenen Denkmals vorbereitet und vor allem die Idee, auch für die kleinen Besucher

Spaß und Beschäftigung vorzubereiten, hatte viele junge Familien in das Schaudenkmal gelockt. Das Kuchenbuffet wurde ebenso gut angenommen wie Gulaschkanone und Bratwurststand.

Bei mehreren Führungen wurde den Besuchern das Kernstück der Ausstellung, der große Gasdynamo-Generator ebenso erklärt wie der Produktionsprozess in der ehemaligen Maxhütte. Besondere Attraktion bei den Führungen war, als sich das große Rad des Dynamos drehte, was die Mitgliedes des Kulturpalast-Vereins als jetzige Betreiber der Gaszentrale in mühevoller Arbeit für ihre Besucher vorbereitet hatten.

Sehr großen Zuspruch fanden auch die beiden Ausstellungen über die Treuhandanstalt sowie die Vorführung einer Filmdokumentation über die Maxhütte Unterwellenborn.