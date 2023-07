Rundgang durch Rudolstadt mit dem Nachtwächter

Rudolstadt. Besucher sollten für den Rundgang durch Rudolstadt feste Schuhe und eine Taschenlampe mitbringen

Mit dem Rudolstädter Nachtwächter erkunden Besucher bei einer Führung am Freitagabend, 28. Juli, die schaurigen Geschichten und Geschehnisse abseits der romantischen Ménage à trois zwischen Schiller und den Lengefeld-Schwestern.

An den originalen Schauplätzen in der Rudolstädter Altstadt werden wissenswerte, erotische und schaurige Ereignisse aus längst vergangenen Zeiten wiederbelebt. „Begleiten Sie unseren Gästeführer auf seiner nächtlichen Runde und entdecken Sie die dunkle Seite Rudolstadts“, heißt es in der Einladung. Empfehlenswert seien festes Schuhwerk und eine Taschenlampe.

Freitag, 28. Juli, 21 Uhr; für diese Führung ist eine Voranmeldung in der Tourist-Information (Tel.: 03672 486-440, E-Mail: info@rudolstadt.de) bis zum Vortag erforderlich