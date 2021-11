Rundgang und Friedensgebet in Saalfeld

Saalfeld. Am 9. November soll an die Novemberpogrome von 1938 erinnert werden.

Am heutigen Dienstag jähren sich zum 83. Mal die Novemberpogrome, die ihren Schwerpunkt in der Nacht vom 9. auf den 10. November hatten. Im Rahmen dieses geplanten Gewaltaktes der NSDAP wurden Tausende Geschäfte von Juden und Hunderte Synagogen zerstört, geplündert und angezündet. Tausende Jüdinnen und Juden wurden in dieser Nacht misshandelt, inhaftiert oder ermordet.

Um zu erinnern, laden die evangelische und katholische Kirche in Saalfeld in Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala und Schülerinnen und Schülern der Seminarfacharbeit „Auf den Spuren jüdischen Lebens“ dazu ein, heute bei einem Rundgang die Stolpersteine und andere Orte jüdischen Lebens in Saalfeld zu besuchen. Treffpunkt ist 17 Uhr vor der katholischen Kirche in der Pfortenstraße in Saalfeld. Der Abschluss des Rundgangs ist ein Friedensgebet um 18 Uhr in der Johanneskirche.