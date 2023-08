Saalbahn ist am Donnerstag Thema im Thüringer Landtag

Fahrgäste warten auf dem Bahnhof in Rudolstadt auf einen Zug in Richtung Jena, während auf Gleis 1 ein Abellio in Richtung Saalfeld abfährt. Bisher gibt es auf der Strecke einen S-Bahn-ähnlichen 30-Minuten-Takt, der ab Dezember wegfallen soll.