Saale-Fische von Maler Horst Sakulowski zum Klassentreffen in Saalfeld

Saalfeld. Abiturjahrgang 1961 der Otto-Ludwig-Oberschule Saalfeld trifft sich zum Jubiläum.

Etwa 30 Abiturienten des Jahrgangs 1961 der damaligen Otto-Ludwig-Oberschule Saalfeld (heute Böll-Gymnasium) haben sich vom 17. bis 19. September zu dem besonderen Jubiläum in ihrer Heimatstadt getroffen.

Sie setzten damit eine bewährte Tradition fort, die mit einem Abi-Treffen in der Schule in der Sonneberger Straße mit den Lehrern der Klassen 12 a, 12 b 1 und 12 b 2 vor fast sechs Jahrzehnten begonnen hatte. Es folgten Klassentreffen u. a. auf der Saalfelder Höhe, im Schwarzatal, am „Thüringer Meer“ und immer wieder in Saalfeld. Zum Jubiläum waren die einstigen Saalfelder Abiturienten u. a. aus Berlin, Dessau, Kaulsdorf, Erfurt, Delitzsch, Eisfeld, Kalbe, Landsberg, Gera und aus Mönchengladbach angereist.

Bekannte Namen unter denehemaligen Absolventen

Beim freudigen Wiedersehen in der Corona-Zeit gab‘s natürlich viel zu erzählen und sich auszutauschen. Fotos machten ebenso die Runde wie die Erinnerung an so manche lustigen Schülerspäße. Mit dabei Fritz Folger (ehem. Vize-Landrat), Werner Walter (ehem. Wobag-Chef), Eckehard Kölbel (ehem. Chef des Petitionsausschusses im Erfurter Landtag), Eberhard Köhler (langjähriger Chefarzt an den Thüringen Kliniken), die Chronistin der Abi-Treffen Marie-Luise Posselt sowie Filmregisseur Heiner Sylvester. Der in Weida lebende Maler Horst Sakulowski (ehem. Klasse 12 b1) konnte diesmal aus gesundheitlichen Gründen in Saalfeld nicht dabei sein, hatte aber zum Jubiläums-Abi-Treffen eine exklusive Karte mit den symbolischen Saale-Fischen für die Teilnehmer gestaltet. Der Autor dieser Zeilen gehörte zu den Abiturienten des Jahrgangs 1961, die sich einst mit Führungen durch die weltberühmten Feengrotten vor allem in den Ferien etwas dazu verdienten und kann sich zudem seit nunmehr 21 Jahren über den Titel „Ehrengrottenführer“ freuen. Zusammen mit Berliner Kollegen der vor 31 Jahren von ihm gegründeten Reisejournalisten-Vereinigung CTOUR Berlin Network hatte er kürzlich den Buga-Außenstandort Bergfried Saalfeld besucht.

Von den Saalfelder Mitschülern Eberhard Köhler und Klaus-Dieter Wolfram perfekt vorbereitet und aktiv begleitet, gab’s in der Heimatstadt viel zu erleben und auch Neues kennenzulernen. Beim Start im Buga-Außenstandort Bergfried-Park führte Frau Seiffert vom Freundeskreis Bergfried durch die einstige Hüther-Villa.

Historischer Rundweg mit vieleninteressanten Detail

Der ehemalige OLO-Lehrer und heutige stellv. Direktor des Erasmus-Reinhold-Gymnasiums, Thomas Kniese, machte am Abend im Bergfried-Restaurant mit der aktuellen Situation im Schulwesen der Region bekannt und beantwortete Fragen. Entlang des Historischen Rundwegs gab’s vor allem für die angereisten Mitschüler Neues zu entdecken. Höhepunkt der informativen Saalfeld-Wanderung dann der Besuch der Saalfelder Schlosskapelle, die 2020 ihren 300. Geburtstag feiern konnte. Klaus Peter Marquardt, Vorsitzender des Vereins Schlosskapelle, überraschte hier mit seiner stimmungsvollen Orgel-Interpretation des Lieds „An der Saale hellem Strande“.

Martin Modes vom Presse- und Kulturamt des Landratsamts erinnerte an die Historie der „Steinernen Chronik Thüringens“ („Wiege der europäischen Dynastien“) und informierte über Neues im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Nach dem obligaten Klassenfoto im Schlosshof ging’s anlässlich des Jubiläums hinauf auf den Schlossturm mit prächtigem Panoramablick. Danach tat eine Stärkung im Kultlokal „Pappenheimer“ besonders gut. Zum Abschluss des Jubiläums-Klassentreffen gab’s dann noch im rustikalen Biergarten auf dem Kulm ein Wiedersehen mit dem langjährigen Stadtratsmitglied Erich Roschka.

Unser Fazit nach drei erlebnisreichen Tagen in der alten Heimat: Saalfeld ist immer eine Reise wert. Wir kommen bald wieder – spätestens, wenn der 20millionste Besucher der Erlebniswelt Feengrotten erwartet wird. „Glück auf!“

