Saalebahn in Zeutsch ab Donnerstag wieder befahrbar

Mitarbeiter einer Spezialfirma schweißen an der Saalebahn in Zeutsch am Mittwoch die Gleise wieder zusammen. Nach dem Einschub der Fußgängerunterführung zu Beginn der Woche und der Wiederherstellung von Bahndamm, Kabelstrang und Gleisanlagen wird die Strecke nach fast einwöchiger Vollsperrung am Donnerstag wieder in Betrieb genommen.