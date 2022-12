Saalemaxx-Gutschein für Familien mit Kleinkindern

Saalfeld/Rudolstadt Landkreis ermöglicht Auszeit – Idee von Netzwerk "Frühe Hilfen und Kinderschutz" Saalfeld-Rudolstadt

Ein Weihnachtsgeschenk für Familien mit Kleinkindern haben jetzt Landrat Marko Wolfram (SPD) und Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) gepackt: die Familien erhalten einen Gutschein für einen vierstündigen Besuch im Saalemaxx. Finanziert wird das Geschenk laut einer Mitteilung des Landratsamtes aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“. Organisiert hat die Aktion das Netzwerk „Frühe Hilfe und Kinderschutz im Landkreis“.

Aus dem Netzwerk "Frühe Hilfen und Kinderschutz" kam von verschiedenen Netzwerkpartnern das Signal, dass Familien nach den zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie und die anstehenden neuen Herausforderungen durch die Energiekrise eine Möglichkeit bedürfen, Kraft zu tanken. Diesem Bedürfnis soll durch den Erwerb von Gutscheinen für Familienkarten für das Rudolstädter Freizeit- und Erlebnisbad entsprochen werden. „Ich bin froh, dass wir den Familien diese kleine Auszeit ermöglichen können. Bürgermeister Reichl bin ich dankbar für das Entgegenkommen bei der Finanzierung“, sagte Landrat Wolfram. Für Rudolstadts Bürgermeister ist die Unterstützung dieser Aktion selbstverständlich: „Wir freuen uns, jungen Familien damit eine kleine Freude zu machen“, so Reichl.

Freier Eintritt in das Erlebnisbad für vier Stunden

Die Gutscheine werden durch die Netzwerkpartner an Familien mit einem Kleinkind im Alter von null bis drei Jahren ausgereicht. Möglich wurde die Finanzierung aus zusätzlichen Fördermitteln in Höhe von rund 15.000 Euro im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen. Der Gutschein beinhaltet freien Eintritt in das Erlebnisbad für vier Stunden für eine Familie mit zwei Erwachsenen und bis zu vier Kindern oder einem Erwachsenen und bis zu fünf Kindern. „Hier ist uns das Saalemaxx im Interesse der Familien sehr entgegen gekommen“, berichtet Bianca Elstermann, bei der im Landratsamt die Fäden für die Aktion zusammenliefen. „Mit der Aktion wollen wir gleichzeitig die Angebote Früher Hilfen im Landkreis bekannter machen und weiteren Familien einen niedrigschwelligen Zugang ermöglichen“, so Elstermann weiter.

Im Netzwerk „Frühe Hilfen und Kinderschutz“ arbeiten verschiedene Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Sozialwesen zusammen. Sie verbinden bestehende Angebote, damit werdende Eltern, Familien und Alleinerziehende schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen. Das Ziel ist es, dass die Zielgruppe die Informationen, Beratung und Unterstützung erhalten, die sie und ihr Kinder bis zum dritten Lebensjahr benötigen, um gesund aufzuwachsen. Die Angebote des Netzwerkes sind kostenlos und vertraulich.