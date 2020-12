Die Gartis-FFP2-Masken für Risikogruppen sorgten am Dienstag für einen großen Andrang vor der Gorndorfer Apotheke.

Saalfeld: „Apotheken sind auch am Limit“

Neben Ärzten und Pflegern sind es auch Apotheker und ihre Mitarbeiter, die sich derzeit überlastet fühlen. „Apotheken sind auch am Limit“, sagt Sabine Kratky, Inhaberin der Markt-Apotheke in Saalfeld. Für ein verstärktes Kundenaufkommen sorgen nun auch die FFP2-Masken, die an Risikogruppen vergeben werden.