Saalfeld: Bedürftige willkommen in der Mitte der Stadt

Uta Böttger und Brigitte Leonhardt arbeiten schon einige Jahre ehrenamtlich in der Saalfelder Kleiderkammer des DRK, doch solche räumlichen Bedingungen wie jetzt hatten sie noch nie: 100 Quadratmeter Ladenfläche hinter raumhohen Fenstern, großzügige Regale, Beratungsbereich, Teeküche und 30 Quadratmeter Lager im früheren Waschhaus, das alles in der Mitte der Stadt – schräg gegenüber der „Hutschachtel“. Besser geht es nicht, finden die Frauen, während sie den nächsten Karton mit Mützen, Schals und dicken Socken sortieren.

Wunsch für die Adventszeit:Kleiderschränke durchforsten

Zufrieden zeigen sich auch Ute Kind und Cordula Wiegand. Kind, Leiterin der Sozialarbeit beim DRK-Kreisverband, hatte nach dem Rückzug aus dem vormaligen Zentralsitz im Schieferhof eine Ersatzlösung für die dortige Kleiderkammer zu organisieren. „Geräumig, günstig, gut zu erreichen und möglichst zentral“, das seien die Kriterien gewesen. Anders herum war Wobag-Chefin Wiegand nach der Kündigung des langjährigen Vormieters für die Räume in der Judengasse 2 auf der Suche nach einem solventen Nachfolger, der zudem Nutzen für die Innenstadt und ihre Bewohner bringt.

„Das DRK und die Kleiderkammer passen ideal hierhin“, findet Wiegand. Die Wobag habe rund 20.000 Euro in die bauliche Sanierung investiert, das DRK geht von rund 15.000 Euro an eigenen Aufwendungen aus, die in die Möblierung, Beleuchtung und technische Ausstattung flossen.

Eröffnet wird die neue DRK-„Kleidertruhe“ am kommenden Dienstag, dem 1. Dezember, pünktlich zur normalen Startzeit um 9.30 Uhr. Da es dem DRK gelungen ist, zwei weitere Frauen als ehrenamtliche Helfer zu gewinnen, können die Öffnungszeiten, die am Schieferhof auf zwei Tage beschränkt waren, nun auf vier Tage erweitert werden: montags bis donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr, zudem dienstags und donnerstags auch von 13 bis 16 Uhr.

Angeboten werden Bekleidung für Frauen, Männer und Kinder, Schuhe sowie Textilien wie Bettwäsche und Handtücher sowie Haushaltswaren; bis auf letztere stammen die Produkte aus den Altkleidercontainern, die das DRK mittels Partnerfirma im hiesigen und in weiteren Landkreisen unterhält. Nach einer regelrechten Flut an aussortierter Bekleidung zu Beginn der Corona-Pandemie sei über den Sommer eine gewisse Flaute eingetreten, während der Bedarf merklich angezogen habe, berichtet Ute Kind und hat deswegen einen Wunsch für die beginnende Adventszeit: Dass viele Menschen noch einmal ihre Kleiderschränke durchforsten und Bekleidung, die sie aus diversen Gründen entbehren können, möglichst gereinigt und gut in Schuss in die Container bringen – damit die neue „Kleidertruhe“ auch etwas zu bieten hat.