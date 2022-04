Saalfeld beteiligt sich im Mai wieder am Stadtradeln

Wie hier an einem Zebrastreifen am Rainweg in Höhe der Thüringen-Kliniken bewegen sich Radfahrer nicht immer vorschriftsgemäß durch Saalfeld. Bei der Aktion Stadtradeln im Mai geht es aber um ein Zeichen für eine umwelt- und klimafreundliche Verkehrsinfrastruktur.

Saalfeld Während der Landkreis zum ersten Mal teilnimmt, blickt die Kreisstadt schon auf zwei Jahre Erfahrung mit der Aktion

Auch in diesem Jahr sind alle Saalfelderinnen und Saalfelder dazu aufgerufen, sich am „Stadtradeln“ zu beteiligen. Vom 9. bis zum 29. Mai 2022 hat jeder, der einem Verein in Saalfeld angehört, hier arbeitet oder zur Schule geht, die Chance, Radkilometer für die Stadt zu sammeln. Die Feengrottenstadt nimmt bereits seit mehreren Jahren an der Aktion des Klima-Bündnisses teil und setzt so ein Zeichen für eine emissionsfreie Verkehrsinfrastruktur in der Region. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

David Theobald, Koordinator für Kommunale Entwicklungspolitik, sagte dazu: „Ich bin froh, dass wir in diesem Jahr bereits zum dritten Mal zeigen können, dass uns eine zukunftsfähige Verkehrsentwicklung am Herzen liegt. Mit der neuen Kategorie 'Anzahl der Fahrten' haben wir nun auch endlich die Möglichkeit, die Alltagsradlerinnen und Radler in den Fokus zu rücken, die diejenigen sind, die alltäglich emissionsfrei unterwegs sind und dadurch viel CO2 einsparen. Die starke Leistung ambitionierter Freizeitradlerinnen und Freizeitradler soll dadurch aber nicht geschmälert werden“

Dass das Engagement für Klima und Umwelt verfängt und animiert, zeigt sich darin, dass der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und somit auch weitere Kommunen im Landkreis die Idee 2022 erstmals aufgegriffen haben und ihre Bürgerinnen und Bürger zum Mitradeln motivieren. Denn neben dem Klimaschutz und der Verbesserung der Radwege zählt natürlich auch der Wettbewerb der Städte untereinander.

So kann man bei der Aktion mitmachen

Ganz einfach, entweder man registriert sich auf Stadtradeln.de, meldet sich bei KEpol-Koordinator David Theobald unter kepol@stadt-saalfeld.de bzw. telefonisch unter 03671/598-208 oder installiert die Stadtradeln-App. Damit kann man die Strecke tracken, sodass sie nicht händisch eingegeben werden muss. Die getrackten Daten zu Strecken, Geschwindigkeiten, Haltepunkten und mehr werden anonymisiert von der TU Dresden ausgewertet und visualisiert sowie der jeweiligen Kommunalverwaltung zur Verfügung gestellt.