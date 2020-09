Saalfeld. Debatte im Bauausschuss: Darf der Schriftzug „Indisches Restaurant“ leuchten? / Tiny House auf Rädern in Köditz abgelehnt

Saalfeld diskutiert über Werbung am Restaurant „Das Loch“

Die neuen Betreiber des Saalfelder Restaurants „Das Loch“ wollen am Eingangsgewölbe den Schriftzug „Indisches Restaurant“ in Neon-Schrift anbringen. Auch wollen sie einen festen Aufsteller in der Blankenburger Straße errichten mit der Aufschrift „Naan-Curry“.