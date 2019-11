Saalfeld erhält Hilfe beim Altar-Ankauf

Das Haus Sachsen-Meiningen will den Oberpreilipper Annenaltar verkaufen. Will die Stadt Saalfeld, in deren Stadtmuseum der Altar seit 1928 hängt, die Käuferin sein, muss sie einem Gutachten zufolge 224.000 Euro aufbringen.

Zu Beginn des Stadtrates am Mittwoch verkündete Bürgermeister Stefan Kania (CDU) gute Nachrichten hinsichtlich des Kaufs des „Oberpreilipper Annenaltars“: Die Kulturstiftung der Länder wolle sich an dem Kauf des Kunstwerkes beteiligen. Auch habe ein älteres Ehepaar aus der Region, das derzeit in Frankfurt/M. wohnt, erklärt, sich mit „einer sehr großen Spende“ an dem Kauf zu beteiligen.