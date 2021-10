Saalfeld: „Firlefanz“ holt den Jugendmusikpreis

Saalfeld/Leipzig. Mit dem Ensemble ist auch die Musikschule Saalfeld erstmalig mit diesem Preis ausgezeichnet worden.

Musikalität, Natürlichkeit und Spaß am eigenen Tun: Das sind die Kriterien, unter denen die Holger-Koppe-Stiftung jährlich den Mitteldeutschen Jugendmusikpreis verleiht. Gerade wurde das Ensemble „Firlefanz“ und damit auch die Musikschule Saalfeld erstmalig mit diesem Preis ausgezeichnet.

Und die Freude darüber ist riesig. Denn der Preis wird für besondere musikalische Leistungen an je ein Ensemble aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verliehen. Die Vorschläge kamen von den Landesmusikräten. Und dieses Jahr schlug der Landesmusikrat Thüringen das Trio aus Saalfeld vor. Es besteht aus Mathilda Bauer, Cara Roschka und Hannah Roschka. Alle drei begannen schon im Alter von vier Jahren mit dem Instrumentalunterricht an der Saalfelder Musikschule und sind somit ein eingespieltes Team. Seit 2014 spielen sie gemeinsam in wechselnder Besetzung im Ensemble „Firlefanz“. Und seit fünf Jahren bilden sie die heutige Besetzung des Trios.

Jedes Mädchen spielt zwei Instrumente

Jedes der Mädchen spielt zwei Instrumente: Hannah Roschka Klavier und Cembalo, Cara Roschka Kontrabass und Cello und Mathilda Bauer Blockflöte und Geige. Cara und Hannah singen zusätzlich noch im Mädchenchor der Johanneskirche Saalfeld, oftmals auch in Gottesdiensten. Mathilda ist Mitglied in mehreren Ensembles der Musikschule wie den Kidsersteiner Streichern. Ihre Motivation ist der positive Wettstreit untereinander, der ihnen besonders viel Spaß macht. Die verschiedenen Charaktere der Mädchen werden beim Musizieren wahrgenommen und genutzt. So umspielt Mathilda den Himmel, und Cara demonstriert die Hölle in dem Premiumstück des Ensembles „Ciaconna del Paradiso e dell’Inferno“. Selbstständig haben sie es zur Corona-Ciaconna umgedichtet und sich dabei gefilmt. Das Ergebnis ist auf der Website der Saalfelder Musikschule zu sehen und zeigt, wie die Mädchen auch während der coronabedingten Schließung der Musikschule weitergespielt haben.

„Solch ein Erfolg wäre ohne die Arbeit von Frau Claudia Firl-Marculescu, Ensembleleiterin des Trios und gleichzeitig Lehrerin für Violoncello und Kontrabass, unmöglich gewesen“, betont Jana Bauer, die Leiterin der Saalfelder Musikschule. „Sie bringt einen hohen Zeitaufwand beim Notenarrangieren sowie bei ständig zusätzlichen Probenarbeiten auf. Wichtig ist ihr auch die Genauigkeit im Rhythmus sowie Intonation, womit sie die Mädchen immer fördert.“

Claudia Firl begleitet ihr Ensemble mit viel Zeit, Liebe und Konsequenz stets und ständig. Sie steht in engem Kontakt zu den jeweiligen Instrumentallehrern und fordert die Mädchen an ihrer Leistungsgrenze heraus. Nicht nur die Leiterin, sondern auch jede einzelne des Trios bringt ihre eigenen Ideen und Vorlieben in die Probenarbeit ein. Die Mädchen sind insbesondere für ihr großes Repertoire von Barockmusik zu rumänischer Volksmusik oder Titelmelodien von TV-Serien bekannt und stehen regelmäßig auf der Bühne. Das Ensemble wird oft für Veranstaltungen des Landkreises und der Stadt Saalfeld ausdrücklich angefragt. Somit gehören Auftritte für sie selbstverständlich dazu.