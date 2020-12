Apothekerin Elsa von Hirschhausen, von der Apotheke in der Oberen Straße in Saalfeld.

Saalfeld. Wir stellten Apothekerin Elsa von Hirschhausen, von der Apotheke in der Oberen Straße in Saalfeld drei Fragen zu den gratis FFP-2-Masken, die ausgegeben werden sollen.

Drei Fragen an

Drei Fragen an Saalfeld: Gratis-Masken? Alles noch gar nicht raus

Die Schlagzeilen waren voll davon: Ab dem heutigen Dienstag sollen in Apotheken FFP-2-Masken gratis an Menschen aus den Risikogruppen verteilt werden. Doch noch nicht einmal gesetzlich sei alles in trockenen Tüchern, wie die Apothekerin Elsa von Hirschhausen mitteilt.