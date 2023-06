Saalfeld: Grünes Licht für Baugebiet-Erschließung „Graba II“

Saalfeld. Aufsichtsrat der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen beschließt Investition in Saalfeld. Es entstehen 81 Bauparzellen für Einfamilienhäuser.

Grünes Licht für das neue Saalfelder Wohngebiet „Graba II“: Der Aufsichtsrat der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) als Entwickler des Einfamilienhaus-Baugebiets hat am Dienstag die Entwicklung des Baugebietes „Graba II“ genehmigt. Das teilte LEG-Sprecher Holger Wiemers am Mittwoch dieser Redaktion mit. Bereits am morgigen Donnerstag finde vor Ort die Bauanlaufberatung statt. In der Vorwoche hatten erste bauvorbereitende Arbeiten begonnen (die Redaktion berichtete).

Wiemers: Entstehen werden 81 Parzellen für Einfamilienhäuser

LEG-Sprecher Wiemers zufolge beauftragt die LEG die auch in Saalfeld ansässige Firma August Dohrmann GmbH Bauunternehmung mit der Erschließung des Bauareals. Der nächste konkrete Schritt ist die Einrichtung der Baustelle. Ein offizieller Spatenstich ist für den 1. August vorgesehen. Die Arbeiten zur Munitionsberäumung laufen momentan weiter, das genaue Ende ist nicht zu benennen, da dies von den Funden abhängt, so Wiemers. Entstehen werden 81 Parzellen für Einfamilienhäuser. „Wir verzeichnen bereits eine rege Nachfrage in der Bevölkerung“, so der LEG-Sprecher.

Das Baugebiet „Graba II“ stillt eine große Baunachfrage insbesondere von Familien in Saalfeld und war lange erwartet worden. Nach früheren Aussagen des Saalfelder Bürgermeisters Steffen Kania (CDU) sieht sich die Feengrottenstadt auch im Wettbewerb mit anderen Wohnbau-Standorten etwa in Rudolstadt oder in Unterwellenborn und begrüße „Graba II“ daher sehr.