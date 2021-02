Saalfeld hat auch 2021 viele Baustellen

Blick vom Darrtor-Turm auf die Innenstadt Saalfelds. Die Arbeiten am Darrtor für eine museale Neuinszenierung sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Saalfeld. Rudolstädter Straße, Köditzgasse, Darrtor: Die Feengrottenstadt baut in diesem Jahr intensiv an ihrer öffentlichen Infrastruktur.

Ungeachtet der Corona-Pandemie ist 2021 für Saalfeld auch ein Jahr des öffentlichen Bauens. Schon am kommenden Montag, 22. Februar, geht es los in der Köditzgasse. Der in der Stadt bereits intensiv diskutierte Ausbau – Stichwort Radverkehr – geht mit der Neuverlegung aller Versorgungsleitungen einher. Auch die Anliegergrundstücke in der Köditzgasse werden neu angeschlossen.