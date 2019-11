Saalfeld ist Feuer und Flamme für das Papiertheater

Über 30 Papiertheater - „die Fernseher des 19. Jahrhunderts“ - sind seit Samstag und noch bis zum 20. Februar 2020 im Saalfelder Stadtmuseum zu sehen. Kuratorin Claudia Streitberger würdigte bei der Eröffnung die Leihgeber der Exponate, Leanthe und Ludwig Peil. Das aus Mainz stammende Lehrer-Ehepaar hat in Schmiedebach in einem alten Schulgebäude Deutschlands größtes Papiertheatermuseum geschaffen - mit 80 aufgebauten Papiertheatern und mehr als 500 Papier-Marionetten.

Claudia Streitberger skizzierte den Werdegang: Leanthe und Ludwig Peil seien „vom Sammelvirus“ befallen, schon früh hätten sie auf Radtouren Puppen, Kaufmannsläden und Marionetten für sich entdeckt. In Karlsbad stießen sie vor mehr als einem Jahrzehnt auf ihr ersten Papiertheater - und waren sofort begeistert von der liebevollen Art der Papierbühnen. In ihrem Berufsleben gelang es ihnen, in Workshops Schülern in die Welt dieses alten Mediums eintauchen zu lassen.

Ludwig Peil erklärte in seiner Rede, das Papiertheater sei vor 150 Jahren „das Spielzeug an sich“ gewesen. Humorvoll spielte Peil mit dem Thema Sammelleidenschaft. Goethe habe gesagt: „Sammler sind glückliche Menschen.“ Das Brockhaus-Lexikon von 1965 ließ indes wissen: „Sammeln ist eine krankhafte Neigung, Gegenstände ohne praktischen Bedarf anzuhäufen.“ Die Besucher der Ausstellungseröffnung bat er augenzwinkernd, an ihn und seine Frau niemals die Frage zu stellen: „Wer staubt bei Ihnen eigentlich die vielen Papiertheater ab?“

Historisch kamen die Papiertheater in der Zeit nach Napoleon auf, also in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, „als wieder Frieden einkehrte“, erläuterte Ludwig Peil. Erstmals strömten nicht nur Adelige, sondern auch Bürger in die Theater. Diese „Verbürgerlichung des Theaters“, aber auch die Erfindung des Steindrucks (Lithografie) durch Alois Senefelder im Jahr 1798, waren die Grundbedingungen für das Aufkommen der Papiertheater. Es entstanden Papierbögen mit Drucken verehrter Schauspieler, die die Leute mit nach Hause nahmen, wo sie die Akteure ausschnitten und Szenen nachspielten. Es entstanden bald auch erste Papierbögen mit Kulissen, sogar modellgetreue Nachbildungen deutscher Bühnen, erklärte Ludwig Peil. Vorbilder für die Papiertheater seien auch Dioramen gewesen, „Guckkästen“, in denen Szenen der Bibel dargestellt waren. Ein solches Diorama ist auch in der Ausstellung im Stadtmuseum zu sehen.

Letztlich war es die Starrheit und Unveränderbarkeit der Figuren, die zu einer Abkehr vom Papiertheater führte. Gern wurden „Die Räuber“ von Friedrich Schiller nachgespielt, doch Hauptheld Franz Moor „war ständig mit einem brennenden Kerzenleuchter unterwegs“, schilderte Peil. „Und der Landsknecht trinkt das ganze Stück über seinen Rotwein.“ Freilich war der Rückzug des Papiertheaters nicht abrupt: „Das letzte, das wir kennen, war ein Picasso-Theater von 1995“, so der Sammler. „Es werden keine Papiertheater mehr hergestellt.“

Er sei sehr beeindruckt „von der Liebe und Akribie“ der Sammler Leanthe und Ludwig Peil, erklärte Museumsdirektor Dirk Henning dieser Zeitung. Ihr Papiertheater-Museum in Schmiedebach sei „ein großer Gewinn für die Region“. Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU), der zu den ersten Ausstellungsgästen gehörte, erklärte: „Es ist toll, dass es Leute gibt, die so etwas erhalten.“

Ludwig Peil beendete seine Eröffnungsrede mit einer Einladung: „Sollten Sie Feuer gefangen haben (ein Scherz: Feuer, der natürlich Hauptfeind des Papiertheaters - Anmerk. d. Red.), dann besuchen Sie im Sommer das fünfte Thüringer Papiertheaterfestival im Schieferpark Lehesten!“ In Lehesten sei es im Sommer schön kühl. Peil: „Es lohnt sich wegen des Papiertheaters und wegen des Wetters.“

- Das 5. Thüringer Papiertheaterfestival im Schieferpark Lehesten findet vom 31. Juli bis 2. August 2020 statt.