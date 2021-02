Saalfeld: Köditzgasse soll voll gesperrt werden

Nächste Woche ist Baubeginn für den grundhaften Ausbau der Köditzgasse in Saalfeld. „Die Baustelleneinrichtung am Parkplatz Judengasse erfolgt am 18. Februar. Ab da ist dann auch der Parkplatz nicht mehr nutzbar“, so Stadtsprecherin Sina Rauch.

Am 22. Februar beginne die Baumaßnahme unter Vollsperrung der Köditzgasse im Bereich Breitscheidstraße bis Kreuzung Johannisgasse/Judengasse. Diese bleibt jedoch für den Verkehr frei.

Anwohner und Gewerbetreibende, die von der Baumaßnahme direkt betroffenen sind, werden über Handzettel durch den Auftragnehmer (Firma Wachenfeld-Bau) informiert. Rückfragen der Anwohner nimmt das Tiefbauamt (Frau König, Tel. 03671/598-353) entgegen.