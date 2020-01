Saalfeld läuft Rudolstadt beim Industrieumsatz davon

Die Industrie ist seit einem Jahrhundert Indikator und Motor der wirtschaftlichen Entwicklung im Südosten Thüringens. In 104 Betrieben des verarbeitenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten werden im Landkreis Jahr für Jahr rund zwei Milliarden Euro umgesetzt. Damit zählt Saalfeld-Rudolstadt trotz zuletzt etwas rückläufiger Tendenzen zu den industriellen Kernen im Freistaat. Fast 10.000 Leute haben in der Industrie einen zumeist ordentlich bezahlten Job.

Entgelt pro Kopf in Unterwellenborn höher

Das Thüringer Landesamt für Statistik veröffentlicht einmal im Jahr die Kennzahlen der Industrie, aufgeschlüsselt auf Städte und Gemeinden. Dabei werden für das Jahr 2018 - neuere Zahlen liegen nicht vor - interessante Entwicklungen deutlich. Saalfeld bleibt sowohl von der Zahl der Beschäftigten (2495) als auch der Betriebe (24) und der gezahlten Entgelte (knapp 91 Millionen Euro) die Industriehauptstadt des Landkreises, zeigt aber deutlich mehr Dynamik als Rudolstadt, wo in 19 Betrieben dieser Größenordnung 1743 Leute beschäftigt sind, die 65 Millionen Euro Lohn nach Hause tragen. Während sich der Umsatz in Saalfeld binnen Jahresfrist von 505 auf 525 Millionen Euro anstieg, sank er in Rudolstadt im selben Zeitraum von 476 auf 468 Millionen Euro. Gut entwickelt hat sich auch Unterwellenborn, wo es mit 13 noch drei Betriebe mehr als 2017 gab. In der Stahlarbeitergemeinde, für die traditionell keine Umsatzzahlen angegeben werden, verdienten 1687 Beschäftigte 67,6 Millionen Euro - pro Kopf also einiges mehr als in Rudolstadt.

Negative Tendenz in Königsees Industrie

Auf dreistellige Millionenumsätze kommen außer den drei genannten Orten im Landkreis nur noch Bad Blankenburg mit 829 Beschäftigten und 183 Millionen Euro Umsatz sowie Königsee mit 902 Beschäftigten und 152 Millionen Euro. Drei Jahre zuvor gab es in der Rinnestadt noch drei Unternehmen und gut 100 Arbeitsplätze mehr.

Mindestens drei Industriebetriebe mit 20 und mehr Beschäftigten gab es 2018 ansonsten nur noch in Schmiedefeld, Probstzella und Gräfenthal. Der Rest verteilt sich mit jeweils ein bis zwei Unternehmen auf Remda-Teichel, Leutenberg, Uhlstädt-Kirchhasel, Kaulsdorf, Cursdorf, Katzhütte, Meuselbach-Schwarzmühle, Oberweißbach, Allendorf, Mellenbach-Glasbach, Rohrbach, Sitzendorf und Lehesten.