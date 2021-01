Saalfeld: Musikalischer Fernunterricht nur von Zuhause aus

Von Jens Voigt

Saalfeld. Wenn schon online unterrichten, dann besser vom Zuhause des jeweiligen Lehrers aus – so in etwa stellt sich offenbar die Situation an den beiden Musikschulen des Landkreises in Saalfeld und Rudolstadt dar. Wie Landrat Marko Wolfram dieser Tage auf eine Anfrage des Kreistagsabgeordneten Robert Geheeb (beide SPD) antwortete, hätten die Lehrkräfte während des ersten Corona-Lockdowns im vergangenem Frühjahr zunächst vor allem ihre privaten Endgeräte wie Tablets oder Laptops für die Kommunikation mit den Musikschülern genutzt.

Im vergangenen Jahr seien dann im Rahmen der Förderung durch die Thüringer Staatskanzlei digitale Endgeräte beschafft worden. So erhielt die Musikschule in Saalfeld fünf Apple-Tablets („iPads“), fünf Laptops und zwei Personalcomputer; der Standort in Rudolstadt wurde mit fünf Laptops und ebenfalls zwei PC’s ausgerüstet. Auf eine dort ebenfalls vorgesehene Beschaffung von iPads sei verzichtet worden, weil die Schulleitung dafür keinen Bedarf mehr gesehen habe und stattdessen lieber neues Mobiliar und Instrumente wünschte.

Das allerdings könnte wohl auch dem Umstand geschuldet sein, dass ein digitaler Fernunterricht etwa mittels Videokonferenz oder –austausch in den Gebäuden der Musikschulen de facto nicht zu realisieren ist – sie verfügen laut Landratsamt weder über ein kabelgebundenes LAN-Netzwerk noch über ein WLAN-Funknetz. Eine entsprechende Nachrüstung wäre zum einen allein vom Landkreis zu tragen, weil Musikschulen zu den kulturellen Einrichtungen gehören und damit nicht unter die Förderfähigkeit im Rahmen des Digitalpakts des Bundes fallen, aus dem mit insgesamt fünf Milliarden Euro der Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen bezuschusst wird – in Thüringen mit insgesamt rund 140 Millionen Euro bis 2024. Für einen netzwerktechnischen Ausbau der beiden hiesigen Musikschulen fehle es dem Landkreis an entsprechenden Ressourcen und in Abwägung der sachlichen Zwänge gegenüber der Absicherung des Distanzunterrichts zur Erfüllung der Schulpflicht an den allgemeinbildenden Schulen sehe man dafür auch keine Priorität, heißt es in der Antwort auf Geheebs Anfrage. Die Musikschulen waren nach der Anfang Dezember getroffenen Einschätzung des Landrates nicht eingeschränkt, sofern es den Einzelunterricht betraf. Lediglich

Ensemble, Ballettunterricht und musikalische Früherziehung fanden damals nicht statt. Mit dem zum 15. Dezember 2020 verkündeten Lockdown wurden die Musikschulen wie alle anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen geschlossen. Mit den mittlerweile verfügbaren mobilen Endgeräten hätten sich die Bedingungen für Distanzunterricht für die Musikschüler aber bereits „deutlich verbessert“, schätzt die Verwaltung ein. Unabhängig davon würden manche Lehrer den Fernunterricht aus fachlichen Gründen ablehnen. So könnte damit etwa angehenden Blechbläsern nicht der richtige Ansatz ihrer Instrumente vermittelt werden, was nach Einschätzung der Pädagogen gravierende Folgen für die Schüler zeitigen könnte.