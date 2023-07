Saalfeld öffnet mit dem Saaltor sein drittes Stadttor für Touristen

In Saalfeld wurde am Dienstag das Saaltor feierlich für die touristische Nutzung eingeweiht. Hier drei der Protagonistinnen: Adriana Odefey von der Firma Monumedia, Yvonne Wagner, Geschäftsführerin der Feengrotten, und die Journalistin und Autorin Sabine Bujack.

Saalfeld. Die Bauarbeiten am Blankenburger Tor in Saalfeld beginnen zeitnah. Im Saaltor geht es um die Medizin im 17. Jahrhundert - also auch um den berüchtigten Aderlass.

Mit dem Saaltor wurde am Dienstag das dritte der vier Saalfelder Stadttore feierlich für die touristische Nutzung eröffnet. Die dort installierte multimediale Ausstellung kann nach Mitteilung der Stadt Saalfeld ab 10. Juli besichtigt werden. Die Eröffnung des Saaltores war zunächst für das Frühjahr geplant. Verzögerungen waren durch Lieferprobleme entstanden. „Wir sind dem Ziel, alle erhaltenen Stadttore mit multimedialen Darstellungen zu gestalten und für Besucher zugänglich zu machen, einen wichtigen Schritt näher gekommen“, erklärte Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) bei der Eröffnung. Die Bauarbeiten am letzten noch unsanierten Stadttor, dem Blankenburger Tor, sollen in Kürze beginnen und im Sommer kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Die Geschichte des reisenden Kaufmanns überzeugte die Fördermittelgeber

Erste Überlegungen für die Nutzung der Saalfelder Stadttore gab es schon in den 1990er Jahren, erklärte der Bürgermeister. 2019 sei dann endlich mit der Sanierung des Oberen Tores begonnen worden - zunächst ausschließlich mit Eigenmitteln der Stadt. Das Land als Fördermittelgeber hatte als Thema der musealen und multimedialen Ausstellung mit den Worten Kanias „irgendetwas mit den Feengrotten“ vorgeschlagen. Dem sei die Stadt jedoch nicht gefolgt. Die nun installierte Geschichte eines in die Messestadt Leipzig reisenden Kaufmanns auf Zwischenstation in Saalfeld sei jedoch nach Eröffnung des Oberen Tores so überzeugend gewesen, dass nun bei den weiteren Toren - Darrtor, Saaltor, Blankenburger Tor - Fördermittel zur Verfügung stehen, erläuterte Kania.

So beträgt die Fördersumme für die bauliche Gestaltung 60 Prozent und bei der musealen Dauerausstellung sogar 66 Prozent der Kosten. Nach Angaben der Stadt Saalfeld belaufen sich die Gesamtbaukosten die Sanierung und Erschließung des Saaltores auf rund 430.000 Euro. Die museale Einrichtung kostete 140.000 Euro. Konzeption, Planung und Einrichtung der musealen Ausgestaltung lag ebenso wie beim Oberen und Darrtor in den Händen der Monumedia GmbH Erfurt. Inhaltlich wurde die Erlebnisausstellung als Fortführung des begonnenen Rundganges „Von Tor zu Tor“ umgesetzt. Thematisiert wird im Saaltor die Medizin im 17. Jahrhundert, konkret die damaligen Krankheiten und Heilmethoden. Also um die Urinschau und den Aderlass, aber auch um Heilpflanzen, Tinkturen und Wickel.

Das Saaltor in Saalfeld stammt aus dem 14. Jahrhundert

Das Saaltor selbst hat eine lange Geschichte: Nach Art und Bauweise kann es in das 14. Jahrhundert eingeordnet werden. Teile eines ehemals vorgelagerten Torgebäudes wurden 1816 abgebrochen. 1928 eröffnete ein Weinhaus in den oberen Geschossen eine Weinstube. Dafür wurden vorhandene Deckenebenen und Fensteröffnungen radikal versetzt, um eine bessere Erreichbarkeit der oberen Ebene zu ermöglichen. In den 1950er Jahren wurde die Weinstube nochmals überformt.

Seit dieser Zeit hatten im Inneren keine Sanierungsmaßnahmen stattgefunden. Aus diesem Grund waren auch noch politische Losungen der damaligen stalinistisch geprägten Zeit an den Wänden vorzufinden. Wie die Weimarer Architektin Christiane Hille dieser Redaktion erklärte, habe es eine intensive Debatte darüber gegeben, ob diese an die Innenwände gemalten Losungen gezeigt werden sollen. „Dann begann der Krieg und wir haben gesagt: Das geht gar nicht“, erklärte die Architektin. Die Losungen seien zwar übermalt, jedoch auch konserviert und hinter Gazetapete gesichert worden: „Spätere Generationen werden sie finden.“

Yvonne Wagner: „Es füllt einen kompletten Ferientag.“

Der Bürgermeister dankte allen beteiligten Firmen und den Mitarbeitern des Hochbauamtes der Stadt. „Sehr sehr gute Arbeit“ habe auch die Geschäftsführerin der Saalfelder Feengrotten, Yvonne Wagner, geleistet - insbesondere hinsichtlich der in den Stadttoren erzählten Geschichte. Yvonne Wagner erläuterte, dass jede Episode in jedem Tor auch für sich allein funktioniere, jedoch alle vier Tore erzählerisch in einem Zusammenhang stehen. Wer tatsächlich „von Tor zu Tor“ gehen wolle, muss indes etwas Zeit einplanen. Yvonne Wagner: „Es füllt einen kompletten Ferientag.“