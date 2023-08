Saalfeld plant seinen zweiten Nachhaltigkeitstag

Saalfeld Am Donnerstag wird zu Vorträgen, Informationen und Mitmachangeboten in die Saalstraße eingeladen

Nach dem letztjährigen erfolgreichen Debüt am Rande des Weltsichten-Festivals findet am Donnerstag von 9 Uhr bis 17 Uhr der 2. Saalfelder Nachhaltigkeitstag statt. In diesem Jahr unter dem Motto „Wir. Gestalten. Zukunft.“, bei der Batix Software GmbH in der Saalstraße 16 mit den Außenstandorten Fischmarkt und Marktplatz. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

„Die Welt- und Weitsicht unserer Veranstaltung bleibt jedoch erhalten – mit Vorträgen, Informationen und Mitmachangeboten. Vor allem besteht wieder die Möglichkeit, Nachhaltigkeitsengagierte der Stadt und des Umlandes kennenzulernen und sich inspirieren zu lassen, wo und wie man sich beteiligen kann“, beschreibt David Theobald, Saalfelds Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik und ergänzt: „Vereine und Verbände, Einrichtungen und Institutionen, Unternehmen und Einzelpersonen machen mit Recycling-Mobil, Weltspiel, Quiz, Generatorbike, Aschenbecherbasteln, Zukunftsworkshop und vielem mehr erlebbar, was es heißt, zukunftsfähig zu handeln. Man erfährt, dass es oft nur geringer Verhaltensveränderungen bedarf, um einen Beitrag zu einem resilienten Saalfeld zu leisten.“

Nachhaltiger Veranstaltungsort bei der Firma Batix

Bewusst gewählt ist der Veranstaltungsort. Der Batix-Firmensitz, das INKO, besticht durch seinen nachhaltigen Sanierungsansatz und das Unternehmen selbst habe sich das Thema Nachhaltigkeit aufgeschlossen und entschlossen auf die Fahne geschrieben. „Unter anderem werden die ökologischen Kosten von Software, Apps oder Plattformen von der Planung bis zur eigentlichen Entwicklung so niedrig wie möglich gehalten“, erläutert Batix-Marketingmanager Christian Steiner.

Vorträge, Informationsstände und Workshops im Angebot

Am Vormittag finden im Foyer/Erdgeschoss drei interaktive Vorträge für Kinder bzw. Schulklassen mit Voranmeldung statt. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Steffen Kania (CDU) um 13.30 Uhr ist Raum für Kurzvorträge. Ganztätig präsentieren sich die unterschiedlichsten Akteure mit Informationsständen im ersten Obergeschoss.

Am Nachmittag bietet zudem das Jugendforum Saalfeld-Rudolstadt den Workshop „Wie zukunftsfähig ist Saalfeld?“ an. Als Abschluss des Veranstaltungstages werden besondere Leistungen von Saalfeldern im Rahmen der Aktion „STADTRADELN 2023“ prämiert.