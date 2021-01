Saalfeld-Rudolstadt: 117 Verstöße gegen Corona-Auflagen

Auf dem Rudolstädter Wochenmarkt gilt die Maskenpflicht schon lange. Jetzt ist sie ausgeweitet auf weitere öffentliche Bereiche sowie den Arbeitsplatz. Vor allem hier will das Landratsamt stärker kontrollieren.

Kontaktverbot, Ausgangsbeschränkungen, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes: Die Corona-Auflagen sind hart. Und immer wieder kommt es zu Verstößen dagegen. So wird bei den Teilnehmern der Hygienespaziergänge häufig das Nichttragen einer Mund-Nase-Bedeckung und das Nichteinhalten des Mindestabstandes festgestellt. In diesem Zusammenhang wurden bei einem Polizeieinsatz am 18. Januar allein 30 Ordnungswidrigkeitsanzeigen von der Polizei aufgenommen. Wie gehen die Behörden damit um?