Saalfeld-Rudolstadt: Aktivitäten verlagern sich nach drinnen

Frauenkirchenkantor Matthias Grünert bei der OrgelFahrt im vorigen Jahr an der Königin der Instrumente in der Kirche zu Zeutsch.

Wenn das Wetter draußen ungemütlich wird, verlagern sich die Aktivitäten nach drinnen. Ein schützendes Dach bieten alle Veranstaltungen, die wir für das bevorstehende Wochenende ausgewählt haben. Dabei wartet das Theater Rudolstadt gleich mit zwei Premieren auf: Über den Gerhard-Polt-Abend „Die Verteidigung der Gummibären“ (Freitag, 19.30 Uhr) wurde an dieser Stelle schon berichtet, 24 Stunden später folgt im Meininger Hof in Saalfeld Tschaikowskys „Eugen Onegin“ als erste Musiktheaterproduktion der neuen Saison, ein Gemeinschaftsprojekt von Theater Nordhausen und Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt.

Orgelfahrt mit vier Stationen im Landkreis

Der Kantor der Dresdener Frauenkirche, Matthias Grünert, schließt den Reigen der musikalischen Erlebnistouren mit einer Orgelfahrt „entlang der Saale“ für das Jahr 2020 ab. Zwei Orgel-Matinéen und zehn Orgel-Vespern stehen vom 9. bis 11. Oktober als musikalische Andacht auf dem Tourenplan.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gibt es vier Stationen. Das Auftaktkonzert findet am heutigen Freitag ab 18.30 Uhr in der kleinen Annenkirche in Bucha bei Unterwellenborn statt. 20 Uhr folgt die Kirche in Großkamsdorf. Am Sonnabend ist man 10.30 Uhr in der Kirche Birkigt zu Gast, um 14.30 Uhr in Zeutsch.

Kunsthandwerk- und Kreativmarkt in der Stadthalle

Nach der langen Corona-Pause gibt es am Wochenende wieder einen Kunsthandwerk- und Kreativmarkt in der Stadthalle in Bad Blankenburg. Es darf geschaut, geschnuppert, gewühlt, gefragt, gefachsimpelt, geflochten, gesiedet, angeregt, gebastelt, gestrickt, geworben, zugehört, gelacht, gegessen, getrunken, genascht, gekauft und vor allem auch mitgemacht werden. Etwa 40 Kunsthandwerker und Kreative stellen ihre Unikate vor. Vielfältige Mitmach-Angebote für Klein und Groß (unter anderem Seifenkugeln herstellen, Holz- und Steinarbeiten), Vorführ-Aktionen und ein Vortrag über die „Geheimnisse der Seifensiederei“ (jeweils 14 Uhr) finden sich im Programm. Glasbläserin Anja Stötzer wird live vor Ort ihre Glasunikate herstellen, „Tante Luna“ und ihr vierbeiniger Begleiter „Aramis Arthur“ erzählen „Starke Geschichten für starke Kinder“. Geöffnet ist Samstag von 11 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Kaninchenzüchter aus mehreren Ländern in Oberweißbach

Am Wochenende geben sich die Kaninchenzüchter wieder die Ehre in Oberweißbach. In der Festscheune finden die 6. Rassebezogene Europaschau für Rhönkaninchen, Schwarzgrannen und Japaner im Rahmen des 20-jährigen Bestehens der Rhön- und Schwarzgrannenclubs sowie die 2. Rassebezogene Europaschau für Sallander statt. Insgesamt sind 620 Tiere in der Präsentation zu sehen. Züchter kommen unter anderem aus der Schweiz, Belgien und Tschechien. Geöffnet ist die Festscheune am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr. (nk)

Corona in Westafrika ist Thema im Weltladen

Am Sonnabend um 18 Uhr lädt der Eine-Welt-Verein Saalfeld-Rudolstadt zu dem Vortrag „Corona in Westafrika“ in den Weltladen Rudolstadt in der Kirchgasse 13/Ecke Schulplatz ein. In den Ländern der Sahelregion leiden die Menschen seit langem unter Armut, Dürre und der Gewalt dschihadistischer Gruppen. Wie wirkt sich eine weltweite Pandemie auf diese ohnehin geschwächten Länder aus? Missio-Referentin Monika König gibt einen Einblick in die Arbeit der Projektpartner in Westafrika.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um Voranmeldung im Weltladen gebeten oder per Telefon unter der Rufnummer 03672/313579.