Saalfeld-Rudolstadt am ersten Oktoberwochenende: Herbstfest, Porzellantag und Einheitsfeiern

Saalfeld/Rudolstadt. Ausblick auf Veranstaltungen am Wochenende: Offene Geschäfte am Samstagnachmittag in Rudolstadt - Oldtimer in Schwarzburg.

Schaut man nur auf die Überschrift, so mutet es fast schon wieder wie ein ganz normales Wochenende an. Es ist jede Menge los im Landkreis. Auf dem Saalfelder Weidig geht der Rummel weiter, in Schwarzburg rollen die Oldtimer und in Rudolstadt und anderen Orten wird des Jubiläums „30 Jahre Deutsche Einheit“ gedacht - Herbstfest inklusive. Nichts von alldem wird allerdings so aussehen, wie die Vorgänger in früheren Jahren. Corona sei Dank.

Hier wie gewohnt eine Auswahl der Angebote.

„Heimat shoppen“ zum verkaufsoffenen Feiertag in Rudolstadt

Rudolstadt ist am 3. Oktober so etwas wie die Kreishauptstadt des Einheitsgedenkens. Im Löwensaal gibt es am Sonnabend ab 14.30 Uhr eine Festveranstaltung für geladene Gäste, bei der auch der 30. Geburtstag der Städtepartnerschaft von Rudolstadt und Bayreuth gewürdigt wird. Die Reden der Stadtoberhäupter werden gerahmt von einem wissenschaftlichen Vortrag über Rolf Hochhuth und einer szenischen Lesung seines Stückes „Wessis in Weimar - Szenen aus einem besetzten Land“.

Für das Volk gibt es am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr einen Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Feiertag. Gern hätte der Stadtring die 20. Auflage der Veranstaltung größer gefeiert, aber die Pandemie-Bestimmungen verbieten das. Gefeiert wird trotzdem: mit Abstand und dem Einhalten der Hygieneregeln. Eingeladen wird laut Ankündigung „zu einem abwechslungsreichen Treiben entlang der Marktstraße, auf dem Markt und am Güntherbrunnen. Neben Gastronomie und ausgewählten Marktangeboten - von Selfmade-Kindermode über Töpferwaren bis zu Holzschnitzereien - startet ab 13 Uhr der verkaufsoffene Feiertag, der mit der Aktion ,,Heimat shoppen“ verbunden ist.

Sonderführung zum Tag der deutschen Einheit im Schillerhaus

Am Tag der Deutschen Einheit führt Museumsleiterin Daniela Danz mit ihrer Sonderführung „Schiller und die Schwestern - eine grenzenlose Liebe“ durch das Rudolstädter Schillerhaus. Der 3. Oktober war ein Tag, dessen man im Schillerhaus schon vor 230 Jahren gedachte. Nicht etwa, weil der Schwabe Schiller hier die Thüringerin(nen) seines Herzens fand und damit wie in seinen Dramen West (,,Maria Stuart“ und ,,Die Jungfrau von Orleans“) und Ost (,,Wallenstein“ und ,,Demetrius“) verband, sondern deshalb, weil es der Todestag seines Schwiegervaters Carl Christoph von Lengefeld war, der wiederum in Ost und West als Waldretter aktiv war.

Die Führung beleuchtet die Verwobenheit von Kultur, Kunst, Politik und Alltag unter dem Dach dieses Hauses. Beginn der Führung ist 20 Uhr. Da die Besucher-Kapazität begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung per Telefon 03672 486470 gebeten.

Sieben Stationen im Landkreis zum „Tag des Porzellans“

An diesem Wochenende feiert das Thüringer Porzellan 260. Geburtstag. Sieben Einrichtungen aus dem Landkreis wirken dabei mit, drei davon sind am Samstag direkt über eine Bustour zu erkunden. Sie startet um 9 Uhr am Rudolstädter Bahnhof und um 9.15 Uhr am Saalfelder Bahnhof. 10 Uhr findet dann der erste Rundgang bei Wagner und Apel in Lippelsdorf statt. 12 Uhr bietet ein Besuch bei Kati Zorn in Cursdorf einen Einblick in die Arbeitsweise einer modernen Porzellankünstlerin. Eigens für den Tag des Thüringer Porzellans hat die Porzellanbildhauerin eine neue Figur kreiert: Einen Narziss, der sich selbstverliebt in einem kleinen Spiegel bewundert. Anhand der Figur erklärt Kati Zorn den Herstellungsprozess, vom Entwurf bis zur fertigen Kreation. Danach geht es um 14 Uhr mit einem Rundgang in der Aeltesten Volkstedter Porzellanmanufaktur weiter, wo die Besucher ihre eigene Rose formen können. Zum Abschluss der Bustour gibt es ab 16.30 Uhr Gelegenheit, die Porzellanwelten Leuchtenburg zu erleben. Hier stellt die Gräfenthaler Porzellanmalerin Bettina Thieme die „erste Porzellanfarbe“ vor. Voraussichtlich 18 Uhr erfolgt die Rückreise.

Vier weitere Manufakturen laden im Landkreis zum Besuch ein: In Rudolstadt beteiligen sich die Thomas Kämmer Porzellanmanufaktur, das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg und die Rudolf Kämmer Porzellanmanufaktur am Jubiläum. Ebenso öffnet die Sitzendorfer Porzellanmanufaktur ihre Türen.

Oldtimerausfahrt mit Landesvater startet in Schwarzburg

Thüringen begeht in diesem Jahr den 100. Jahrestag seiner Gründung. Aus diesem Anlass lädt der Verein Weimarer Republik am Sonntag zu einem nachgeholten Aktionstag ein. In Schwarzburg startet eine Oldtimerausfahrt, an der rund ein Dutzend Fahrzeuge teilnimmt. Die verschiedenen Modelle aus 100 Jahren Automobilgeschichte werden sich ab 11 Uhr auf der Schwarzburger Schlossterrasse einfinden. Zu zünftiger Dixieland-Musik können die Oldtimer bestaunt werden. Mit dabei ist auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Musikalische Wanderung mit den „Saalfelder Vocalisten“

Am Samstag laden die Kirchengemeinden im Pfarrbereich Kamsdorf - Könitz zu einer musikalischen Wanderung ein. Die „Saalfelder Vocalisten“ begleiten den Weg mit ihren Liedern. Die Wanderung beginnt mit einem Konzert um 10 Uhr in der Pantaleonskirche im Unterwellenborner Ortsteil Könitz. Danach führt der Weg zu „Leos Halde“, einer kleinen Kapelle in Könitz. Dort singen die Vocalisten gegen 11 Uhr. Danach wandert die Gruppe zur Nicolai-Kirche in Goßwitz, die gegen 12 Uhr erreicht werden soll. Schließlich führt der Weg zur Peter-und Pauls-Kirche in Kamsdorf. Dort endet die Wanderung gegen 13 Uhr.