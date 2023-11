In Rudolstadt-Groschwitz fanden in diesem Jahr die Segelflug-Landesmeisterschaften statt. Am Freitag erhielt der hier ansässige FSV "Otto Lilienthal" Rudolstadt eine vorweihnachtliche Bescherung vom Minister.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Wie eine Stadt ihrem Ruf Ehre macht, ein Verein Geld zum Klärgrubenbau bekommt und Autofasten für Bäume auf der Saalfelder Höhe sorgt

Einstellige Temperaturen am Sonnabend und Regen am Sonntag garnieren das Volkstrauertagswochenende. Ähnlich trist wie das Wetter sind die kulturellen Aussichten. Mit einer Ausnahme.

Dürrenmatt-Premiere und Rave in Rudolstadt

Rudolstadt macht seinem Ruf als Kulturhauptstadt des Landkreises mal wieder alle Ehre. Eingeleitet mit Bibliothekskonzert, Art-House-Film und Blauer Stunde am Freitagabend im Schminkkasten, gibt es am Sonnabend im Theater im Stadthaus die seit langem ausverkaufte Premiere von Friedrich Dürrenmatts Komödie "Die Physiker". Und wem das Spiel im Irrenhaus noch nicht irre genug ist, der kann anschließend noch in die Saalgärten gehen, wo ab 22 Uhr "Pure Rave" das Motto der Party ist.

Vorweihnachtliche Bescherung in Groschwitz

Einen "medienöffentlichen Termin" hatte Thüringens Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Freitag Nachmittag beim Flugsportverein „Otto Lilienthal“ Rudolstadt in Groschwitz. Der Verein erhielt - quasi als vorweihnachtliche Bescherung - Lottogelder in Höhe von 5000 Euro zum Bau einer Pflanzenklärgrube auf dem Vereinsgelände.

Baumpflanzaktion auf der Saalfelder Höhe

Am Montag führt der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) gemeinsam mit Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) und ThüringenForst eine Baumpflanzaktion durch. Ge-sammelt wurden diese Bäume im Zuge einer VMT-Aktion zum Autofasten Thüringen. Während der Fastenzeit vom 22.2. bis 8.4.2023 konnten FAIRTIQ-Nutzer im VMT Bäume sammeln, indem sie mit dem ÖPNV unterwegs waren. Für jede 25. Fahrt wurde ein Baum gesammelt. Zusammengekommen sind bei der Aktion 741 Bäume.

Diese sollen nun auf der Saalfelder Höhe in die Erde gebracht werden. Die Aktion soll einen kleinen Teil dazu beitragen, dem stark geschädigten Wald in Thüringen zu helfen.