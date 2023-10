Roadshow Johnny Cash in der Stadthalle Apolda. Ein originales schwarzes Sakko des Country-Sängers wird am Donnerstag in Rudolstadt versteigert.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Die Top Nachrichten und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Weniger Herzinfarkte, eine nagelneue Saalebrücke und ein Jackett, das die Herzen der Countrymusikfans höher schlagen lässt

Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der Herzinfarkte ist in Saalfeld-Rudolstadt in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich zurückgegangen - von fast 350 im Jahr 2018 auf noch 220 Fälle im Jahr 2021. Das geht aus dem "Gesundheitsatlas Deutschland" des Wissenschaftliches Institutes der AOK hervor.

Im Thüringenvergleich liegt der Landkreis bei der Zahl der Herzinfarkte pro 100.000 Einwohner gemeinsam mit Jena an der Spitze - so wenige Infarkte gibt es sonst nirgends. In Gera, Hildburghausen und drei weiteren Landkreisen im Freistaat ist die Zahl der Erkrankungsfälle sogar mehr als doppelt so hoch.

5,8 Millionen Euro für neue Brücke bei Weischwitz

Die Saalebrücke Weischwitz, die im Zuge der Kreisstraße 154 über den Fluss führt, ist in einem so schlechten baulichen Zustand, dass ein Ersatzneubau erforderlich ist. Am Mittwochabend diskutierte der Bau- und Vergabeausschuss des Kreistages in Saalfeld über die Notwendigkeit eines Neubaus. Eine Studie hatte zuvor drei Möglichkeiten der Anbindung von Weischwitz an die B 85 untersucht. Für den Abbruch der alten und Bau der neuen Saalebrücke sollen in den nächsten fünf Jahren 5,8 Millionen Euro aufgewendet werden.

Kunst-Auktion steuert auf einen Höhepunkt zu

Die bereits seit Mittwoch laufende Herbst-Auktion im Kunst-Auktionshaus Wendl in Rudolstadt strebt auf einen ihrer Höhepunkte zu. Am Donnerstag soll voraussichtlich kurz nach 16 Uhr ein originales schwarzes Sakko des vor 20 Jahren verstorbenen Country-Sängers Johnny Cash versteigert werden. Das Mindestgebot für den Einreiher mit zwei Knöpfen und fallendem Revers liegt bei 1800 Euro.

Eine ganze Stadtratssitzung zum Thema Wald

Dem Wald - oder was davon noch übrig ist - widmet der Stadtrat der Landgemeinde Stadt Schwarzatal am Donnerstagabend eine ganze Sitzung. Los geht es um 19 Uhr im Gemeindesaal in der Mellenbacher Karl-Marx-Straße.

Bittere Wasser: Tina Pruschmann liest in Rudolstadt

Aus ihrem Roman "Bittere Wasser" liest am Donnerstag ab 19 Uhr die 1975 in Leipzig geborene Tina Proschmann in der Bibliothek Rudolstadt. Verlust und Trauer bestimmen die Erfahrungen der Menschen in diesem Buch ebenso wie das Glück in den fragilen, schönen Zeiten ...