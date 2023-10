Das Cineplex in Rudolstadt liegt bei einem Ranking von über 1000 Kinos in Deutschland im guten Mittelfeld - deutlich vor dem Saalfelder Filmtheater.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Die Top Nachrichten und was heute wichtig wird

Hoch die Hände - Wochenende! Wettertechnisch stehen uns im Südosten Thüringens ein paar klassisch-trübe Herbsttage bevor. Das richtige Wetter für Kirmestanz, Sinfoniekonzert oder einen Kinobesuch. Apropos!

Rudolstadt vor Saalfeld im Kino-Ranking

Zum Start der aktuellen Kino-Saison hat das unabhängige Verbraucherportal Testberichte.de das Kino-Ranking 2023 erstellt. Die Auswertung basiert auf 1,2 Millionen Online-Bewertungen von über 1000 Kinos. Danach landet das Cineplex Rudolstadt mit Platz 459 im guten Mittelfeld, das Saalfelder Kino liegt auf Platz 831 deutlich weiter hinten. Etwas mehr als 1500 Nutzer haben sich an der Bewertung der beiden Cineplex-Kinos beteiligt.





In Thüringen wurden 27 Kinos ausgewertet. Das beliebteste Kino in Thüringen ist auf Platz 49 im Ranking gelandet: das Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz. Besucher loben die gemütliche Atmosphäre des kleinen Club-Kinos, den netten Service sowie Cocktails und Popcorn zu fairen Preisen. Wenig beliebt bei den Besuchern ist das CineStar Jena, das deutschlandweit auf Platz 1040 von 1077 bewerteten Filmtheatern landet.

Premiere für Pferde-Auktion in Oberweißbach

Am Sonnabend um 16 Uhr startet in Oberweißbach auf dem Betriebsgelände der Naturfleisch GmbH Rennsteig Oberweißbach in der Lichtenhainer Straße die Premiere einer Pferde-Auktion. Bei den 1. Salix-Sales präsentiert Felix Bley seine American Quarter Horses sowie Koniks in verschieden Farbvariationen.

MDR-Film über Saalfeld wird ausgestrahlt

Ober- und unterirdisch in Saalfeld: Schokolade, Lost Places und Magische Tropfsteinwelten. So beschreibt der MDR seine neueste Folge aus der Reihe "Unterwegs in Thüringen", in der es diesmal um die Feengrottenstadt geht. Der 45-Minuten-Streifen wird am Sonnabend ab 18.15 Uhr erstmals im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.

Partielle Mondfinsternis in Sternwarte beobachten

Am Tag der Astronomie, dem 28. Oktober, steht in der Sternwarte im Jugend- und Stadtteilzentrum Saalfeld/Gorndorf eine partielle Mondfinsternis im Mittelpunkt. In der Zeit von 20 bis gegen 24 Uhr wird der Vollmond in den Halbschatten und teilweise in den Kernschatten der Erde treten. Erläuterungen und Erklärungen gibt es auch bei schlechtem Wetter, die Beobachtung ist ein Glücksspiel.