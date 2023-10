Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Die Top Nachrichten und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Zwei nervige Baustellen sind Geschichte,Tankstellenmitarbeiterin verhindert Betrug und ein Pflichttermin für Pink-Floyd-Fans

Der vorletzte Tag des Monats ist ein klassischer Brückentag zwischen Wochenende und Feiertag. Ein Teil der Schulen und Kindergärten, auch ein paar Behörden haben heute zu, viele, die sich sonst am Morgen auf den Weg zur Arbeit machen, bleiben heute liegen. Aber auch für sie gibt es gute Nachrichten.

Verkehrsfreigabe an zwei Straßenbaustellen

Noch vor dem Wochenende wurden zwei Straßenbaustellen nach dem Abschluss der Arbeiten wieder freigegeben, die viel Geduld und Nerven von einigen Verkehrsteilnehmern gekostet haben. An der B 88 zwischen Uhlstädt und Etzelbach war knapp zwei Wochen lang für rund 500.000 Euro der Belag ausgetauscht und die Bankette ausgebessert worden. Ursprünglich hatte man für die Arbeiten bis zu drei Wochen veranschlagt, nun ist die Bundesstraße vorzeitig wieder befahrbar.

Länger hatten die Arbeiten hingegen in der Gartenstraße in Rudolstadt gedauert, was zu Stoßzeiten für Stau bis an den Saaldamm sorgte. Grund war eine Havarie an der Gasleitung. Eine Baustellenabsperrung gibt es im Mündungsbereich zur Oststraße zwar immer noch, die Gartenstraße kann aber wieder passiert werden.

Verkäuferin bewahrt 67-Jährige vor einem Betrug

Bereits am Freitagmittag erhielt eine 67-jährige Dame aus Neuhaus am Rennweg einen Anruf, wobei ihr ein Gewinnversprechen in Höhe von ca. 38.000 Euro eröffnet wurde. Für angebliche Gebühren sollte die Dame jedoch einen hohen dreistelligen Betrag in Form von Gutscheinkarten an den Anrufer übermitteln, so die Saalfelder Polizei am Sonntag.

Die Dame begab sich also zur nächsten Tankstelle und wollte dort eine Vielzahl an Gutscheinkarten kaufen. Dies bemerkte die aufmerksame Verkäuferin und verweigerte den Verkauf. Stattdessen klärte sie die Dame über den wahrscheinlichen Betrug auf und verwies sie an die Polizei. Der Frau entstand somit kein finanzieller Schaden.

"Kings of Floyd" im Meininger Hof Saalfeld

Einen Pflichttermin für Pink-Floyd-Fans gibt es am Montag um 20 Uhr im Meininger Hof Saalfeld. Mit der neuen “Echoes of the past”-Show verbindet die führende deutsche Pink Floyd-Tribute Band „Kings of Floyd“ absolut authentisch präsentierte Songs aus allen Pink-Floyd-Phasen mit einer aufwendigen Sound- und Lightshow. Das Spektrum reicht dabei von Alben wie „Meddle“, „Dark Side of The Moon“, „Wish You Were Here“ über „The Wall“ bis hin zu neueren Werken.

Halloween-Party in den Saalgärten Rudolstadt

Es wird nicht die erste Halloween-Party - und ganz bestimmt auch nicht die letzte. Aber eine besondere. Auf zwei Floors gibt es am Montag ab 22 Uhr in den Saalgärten Rudolstadt für jeden Musikgeschmack etwas: Im Café wird es einen Musikmix geben, der das HipHop-Herz höherschlagen lässt. Auf dem Main-Floor soll der Bass aus Deephouse, düsterem Techno und feinstem UK DnB die Besucher auf Hochtouren bringen.